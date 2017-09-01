Путин считает, что доллар теряет доверие

По словам президента Российской Федерации, пора переосмыслить роль американской валюты в мировой экономике. Российский лидер опасается, что доллар стал инструментом давления на все мировое сообщество. Также Путина тревожит вероятность, что США будет развязывать войны и разжигать конфликты.

Президент уверен, что экономические и финансовые постулаты, выработанные много лет назад, безнадежно устарели и не учитывают многих современных факторов. Например, роль региональной валюты или возникновения новых экономических центров.

Помимо этого, лидер высказался о том, что совсем скоро Америка захочет господствовать над всем миром и тогда начнется война всех против всех.

Разговор состоялся в рамках конференции с Владимиром Путиным на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) сегодня, седьмого июня.

ПМЭФ – отличная площадка, где встречаются представители различных сфер (экономика, бизнес, финансы) и обсуждают свои дальнейшие планы и взгляды, экономику России и мира. Форум существует с 1997-го года.