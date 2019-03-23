«Газпром» готов обсудить поставку газа в Украину со скидкой

Во время встречи с украинскими оппозиционерами Виктором Медведчуком и Юрием Бойко Алексей Миллер дал понять, что «Газпром» готов к переговорам по вопросам поставки газа в Украину, причем с 25%-процентной скидкой. Встреча произошла в рамках ПМЭФ – Петербургского Международного Экономического Форума.

Если переговоры приведут к заключению сделки, скидка в 25% для Украины будет очень ощутимой, ведь это дешевле, чем она сейчас закупают газ по реверсу. Однако «Нафтогаз» пока не идет ни на какие контакты. Единственное его заявление – на зимний запас газа денег нет.

Представители Украины остались крайне довольны совершившимся разговором. Бойко отмечал, что это не просто разговоры, а разумные экономические выкладки. Медведчук же добавил, что со стороны президента Зеленского должны быть приложены все усилия, чтобы контракт на прямые поставки был подписан. От этого зависят тарифы ЖКХ для украинских граждан.

Украинская сторона решила прекратить закупку газа у России еще в 2015-м году. С тех пор они получают российское топливо не напрямую, а через Польшу, Венгрию и Словакию. При этом, власть неоднократно делала акцент на том, что Украина наконец перестала зависеть от «российской газовой иглы». Однако украинский народ не разделяет энтузиазм Киева – цены на газ очень высоки.