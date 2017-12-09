Глава Китая готов предоставить Росcии 5G технологии

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов поделиться своими инновационными разработками в области 5G технологий.

В рамках Петербургского международного экономического форума глава Китая в своем выступлении рассказал о готовности предоставить своим партнерам технологии мобильной связи пятого поколения. Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай является сторонником открытой и честной конкуренции и постарается принять все необходимые меры, чтобы создать благоприятную партнерскую атмосферу. Российский вице-премьер Максим Акимов подтвердил намеренность Китая и отметил, что компания Huawei будет развивать в России мобильную связь 5G. На данный момент уже стало известно, что в России были совершены первые звонки с использованием сети 5G. Новую для России технологию 5G посредством тестовых звонков проверили на территории Воробьевых гор, Тверской улицы, иновационного центра «Сколково», «Зарядье», ЦПКиО им. Горького, ВДНХ, делового центра «Москва-Сити» и спорткомплекса «Лужники». Правительство России в ближайшие 5 лет планирует выделить 28 миллиардов рублей для создания и развития мобильной связи пятого поколения. Стоит отметить, что обладателем 5G в апреле 2019 года уже стала Южная Корея.