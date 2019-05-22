В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе

Вначале сразу же после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского на участившиеся обстрелы с украинской стороны жаловались в непризнанных ДНР и ЛНР, а минувшей ночью был нанесен ответный огонь. Погибли двое украинских военнослужащих, восемь получили ранения. А Владимир Зеленский обещает жёсткий ответ.

Валерий Соловей, профессор МГИМО, политолог:

«Я не уверен, что это кому-то выгодно. Порой обострения обстановки в конфликтных зонах происходят сами собой в силу спонтанного развития обстоятельств. Но в принципе Россия не очень заинтересована в ведении переговоров с Зеленским. Так что нельзя исключить, что это обострение было и спровоцировано.

Ситуацию в Донбассе иногда сравнивают с конфликтом в Приднестровье, но там все же нет боевых действий уже десятилетиями. А здесь просто ставка гораздо выше. Донбасс влияет на Украину, а отношения с Украиной для России намного важнее, чем с Молдовой. Дистанция огромного размера.

Что же касается жесткого ответа Зеленского, то любой президент любой страны на его месте сказал бы то же самое. Даже если бы это был украинский президент-русофил, если такого можно сейчас представить. Что это - провокация, попытка срыва любых компромиссов, что Украина будет отвечать. Это правила игры, которые будут соблюдать все, потому что это отвечает потребностям украинского общественного мнения».

Марк Урнов, научный руководитель департамента политической науки факультета социальных наук Высшей школы экономики:

«По существу, когда Зеленский говорит, что провокация направлена на срыв мирных переговоров, то это так и есть - меньше всего сейчас в мирном урегулировании заинтересованы власти ДНР. Для них это означало бы решение вопроса, под чьей юрисдикцией они находятся, уменьшение их влияния. Эти активные группы по сравнению с Украиной и Россией сейчас меньше всего заинтересованы, чтобы наступил мир. Военные командиры - они всегда и есть военные командиры.

Абсолютно то же самое было и в случае конфликта, например, в Карабахе или Южной Осетии. Есть военное командование, которое контролирует ситуацию, а есть страны вокруг, которые так или иначе участвуют в конфликте. И именно военному командованию меньше всего хочется, чтобы снизилась напряженность и они бы стали кому-нибудь подконтрольны. А в ситуации конфликта они владеют всем и контролируют все. И в итоге к великому сожалению все оказываются в заложниках боевых командиров.

Конечно, нынешние обстрелы могут повлиять и на итоги выборов в Верховную Раду Украины. Если конфликт затянется - это может ослабить позиции Зеленского, так как может надоесть война. Человек пообещал, а ничего решить не смог».

Юлий Нисневич, политолог, доктор политических наук:

«Я подозреваю, что Зеленский абсолютно прав, когда говорит, что это направлено на срыв мирных переговоров. Обычная система, когда перед переговорами обостряется ситуация, чтобы одной из сторон усилить свои позиции.

С приднестровским конфликтом ситуацию на Донбассе сравнивать нельзя - там официально находились российские войска и они там до сих пор стоят. Россия была если не стороной, то официальным участником этого конфликта. И именно позиция России, участие ее войск там, экономическая поддержка со стороны России как раз способствовали тому, чтобы конфликт не разгорелся вновь. А сейчас-то ситуация совсем другая - в Донбассе российских войск официально нет и вначале их тоже как бы не было.

На ситуацию с выборами в Верховную Раду это могло бы повлиять, если бы Зеленский изначально говорил, что хочет их вести с руководством ДНР и ЛНР, но он-то хочет их вести с Россией. А сейчас складывается ситуация, что Россия может сказать - мы тут ни при чем, договаривайтесь с ЛНР и ДНР».

Павел Данилин, руководитель «Центра политического анализа», член Общественной палаты Москвы:

«Поскольку Зеленский только-только стал президентом, люди, которые против него, хотят его очень сильно ограничить в действиях, слишком сильно обусловить его пребывание на посту негативной русофобской повесткой. Для этого именно их усилиями и предпринимается серьезное обострение ситуации на Донбассе, чтобы Зеленскому было некуда деваться.

За последние две недели в ДНР погибло не двое военных, а 30 человек от снайперского огня. В ДНР просто реагируют на это полное крушение казалось бы, установившегося перемирия. Так что причина обострения в том, что Зеленского загоняют в рамки, чтобы от шел по пути Порошенко. Сейчас устроят еще войну - настоящую, реальную, а не провокации со снайперами и у Зеленского просто не останется выбора».