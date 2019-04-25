Россия и Белорссия - что ждёт эти страны в ближайшем будущем





Россия и Белоруссия продолжат развивать сотрудничество и строить Союзное государство, однако объединяться пока не собираются. Во всяком случае, в отсутствии таких планов у сторон заверил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском форуме. Аналогичной позиции придерживаются и в Минске. Тем более, что в двусторонних отношениях у соседних республик сейчас не все гладко.

Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.

«По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались, я уже много раз на этот счет высказывался», — отметил Путин.

«Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет», — заверил российский лидер

в ответ на вопрос модератора пленарной дискуссии: правда ли, что есть планы по объединению России и Белоруссии к 2024 году.

Существует план строительства Союзного государства России и Белоруссии, напомнил при этом Путин.

«Убежден, что наши люди в этом заинтересованы. Кстати говоря, многое уже в этом направлении сделано, в том числе и в социальной сфере. Имею в виду трудовые права, свободное передвижение и так далее, в чем-то ЕАЭС обогнало уже наше союзное государство», — констатировал президент.

Однако «многое из того, что было написано в договоре о Союзном государстве, не исполнено», посетовал он, добавив, что ранее обсуждал этот вопрос с Александром Лукашенко. «Можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас является актуальным. Вот, собственно, вокруг этого шла вся дискуссия, шла абсолютно конструктивно и по-товарищески», — сказал Путин.

Переговоры лидеров России и Белоруссии состоялись в феврале в Сочи. Тогда Александр Лукашенко заявил, что у страны «нет проблем с суверенитетом».

«Мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства», — подчеркивал он. «Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Мы завтра можем объединиться — у нас проблем нет. Но готовы ли вы — россияне и белорусы — на это? Вопрос», — сказал тогда Лукашенко журналистам.

В марте Лукашенко заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а «общий рубль».

Слухи о возможном объединении двух государств в марте нашли отражение в публикации агентства Bloomberg «Слияние» Москвы и Минска, по версии автора материала, позволило бы сохранить власть над страной за Путиным после 2024 года. В Кремле тогда опровергли эти «домыслы».

«Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, у администрации президента РФ напряженная повестка дня, нацеленная в том числе на реализацию майского указа Путина. Песков подчеркнул, что этим документом установлены сроки, которые «не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами».

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей тогда также заверил, что ни о каком объединении Белоруссии и России не может идти речи.

«На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ», - заверил он. «Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое, поэтому для нас не может идти речи ни о каком объединении, инкорпорации, и, я думаю, у наших российских друзей понимание такое же», — добавил тогда Макей.

Между тем подобные слухи об объединении двух государств появляются регулярно. Однако в отношениях Москвы и Минска и без того немало проблем. И доминируют здесь торговые конфликты и энергетические баталии.

Так, две страны торгуются по поводу цены на газ, а также компенсации Белоруссии выпадающих нефтяных доходов от завершения в России налогового маневра в нефтянке.

Напомним, Россия и Белоруссия не могут договориться о компенсации за налоговый маневр в российской нефтяной отрасли уже второй год. Белоруссия хочет живых денег, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве от 1999 года. В Минске это расценили как желание России поглотить или присоединить Белоруссию и отказываются от такого размена.