Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии

В течение недели будет выбран новый лидер тори. При этом Мэй сохранит за собой должность премьер-министра до тех пор, пока не будет объявлен ее преемник.

Выход Великобритании из Евросоюза уже отложен на целых семь месяцев — с марта 2019 года на октябрь. Однако Brexit может затянуться еще больше. Как сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС, Брюссель готов предоставить Лондону новую отсрочку.

Brexit привел Терезу Мэй на пост премьер-министра — и он же завершил ее политическую карьеру. Она так и не смогла найти компромиссный вариант сделки, который устроил бы всех — и в палате общин, и в Брюсселе.

За пять месяцев до выхода из ЕС кресло британского премьер-министра фактически оказалось пустым. Кто станет во главе правительства и возьмет на себя ответственность за Brexit, станет понятно в середине июля.

Как сообщает The Times, Германия и большинство других стран ЕС поддержат новую отсрочку независимо от того, что станет следующим премьером королевства.

В Брюсселе считают, что будущему лидеру тори понадобится больше времени, чтобы найти выход из тупика. Большинство стран готовы отложить выход Великобритании из ЕС до июня 2020 года — в это время Евросоюз должен принять семилетний план по бюджету.

«Мы ненавидим это, — сказал источник. — Но мы собираемся дать им новую отсрочку. В конце концов, никто не хочет, чтобы его считали тем, кто отключает от системы жизнеобеспечения».

Впрочем, новый премьер может и не воспользоваться отсрочкой. Некоторые кандидаты на должность считают, что Лондон при любых обстоятельствах должен покинуть союз до 31 октября.

Именно такой позиции придерживается, например, фаворит предвыборной гонки бывший глава МИД Борис Джонсон. Этот политик пользуется огромной популярностью как среди избирателей, так и внутри Консервативной партии. Поддержку Джонсону выразил даже президент США Дональд Трамп.

Хорошие шансы на победу есть у Доминика Рааба, экс-министра по вопросам Brexit.

Однако возникает немало вопросов к этим политикам. Палата общин и Евросоюз загнали Терезу Мэй в достаточно тесные рамки.

Брюссель заявил, что не намерен менять соглашение, а депутаты не собираются его принимать. Важно и то, что палат общин заблокировала вариант выхода страны из ЕС без соглашения.

Джонсон и Рааб, судя по всему, в эти рамки вписаться не готовы. Бывший министр иностранных дел считает, что сделку надо изменить, его не устраивает сохранение Северной Ирландии — автономного региона Великобритании — в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Если же Евросоюз откажет в пересмотре сделки, Джонсон намерен выйти из ЕС 31 октября без соглашения.

«Мы покинем ЕС 31 октября — со сделкой или без. Лучший способ получить хорошую сделку — готовиться к тому, что сделки не будет. Чтобы решать вопросы, необходимо быть готовыми уйти», — заявил Джонсон.

Другие сценарии политика не устраивают. Новую отсрочку британцы «не простят», уверен он. Бывший министр также выступает категорически против второго референдума.

«Я думаю, что гнев среди населения был бы сильным и уставшие люди сочли бы безумной саму идею вновь голосовать за это», — сказал он. Повторное голосование, по мнению Джонсона, даст тот же результат.

Примерно той же позиции придерживается и Доминик Рааб. Экс-министр по вопросам Brexit недоволен сделкой, полагая, что Лондон должен добиться пересмотра положения о границе между Северной Ирландией и Ирландией.

Рааб, как и Джонсон, считает, что если эта цель не будет достигнута, то Британии следует выйти без сделки вовсе. По мнению политика, покинуть ЕС Лондон должен не позднее 31 октября.

Схожие взгляды на Brexit и у министра иностранных дел Джереми Ханта, который также обладает неплохими шансами на пост премьера. В лагере сторонников жесткого Brexit находятся также другие кандидаты на пост премьера — бывший лидер палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр труда и пенсий Эстер Маквей, министр внутренних дел Саджид Джавид, депутат Марк Харпер.

То есть эти кандидаты за три месяца собираются пересмотреть сделку, внести в нее изменения, а также провести с Брюсселем переговоры и добиться от ЕС уступок (а в Брюсселе неоднократно уже подчеркнули, что не будут этого делать). В противном случае они предложат выход без соглашения 31 октября (а этот вариант весной заблокировала палата общин).

По этим причинам эти радикальные политики в борьбе за пост премьер-министра могут проиграть, шансы обойти их есть у более компромиссных кандидатов.