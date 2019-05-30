Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «жесткий ответ» со стороны украинских военнослужащих на обстрелы в Донбассе. В Госдуме увидели в этом нежелание Киева устанавливать мир в стране.

По словам Зеленского, обострение обстановки в регионе, где минувшей ночью под обстрелами погибли двое украинских военных и восемь получили ранения, — это попытка сорвать переговорный процесс в Минске, за которой украинский президент увидел Россию.

«Кто бы ни отдал приказ — вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — заявил в пятницу новый украинский президент.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал это заявление Федеральному агентству новостей. По мнению парламентария, политика Зеленского в отношении Донбасса не отличается от политики его предшественника.

«Обещание «жесткого ответа» на обстрелы в Донбассе — это очередная провокация, которая должна оправдать невыполнение украинской стороной взятых на нее обязательств в рамках минских соглашений.

Многие украинские политологи неоднократно открыто говорили, что Минск-1 и Минск-2 заключались, чтобы Киев мог вывести из «котлов» свои войска, а выполнять соглашения он не собирался», — напомнил Александр Шерин. Киеву никто не мешает реализовывать минские договоренности.

«На Украине могли бы, например, отменить закон о запрете русского языка или внести поправки в Конституцию, которые бы придали Донецкой и Луганской областям особый статус. Никакое мнимое «вмешательство» со стороны России не мешает это сделать. Но Украина и при новом президенте продолжает не выполнять минские соглашения», — сказал Шерин.

По словам первого зампреда думского комитета по обороне, заявления, подобные тому, что сделал Зеленский об обстрелах в Донбассе, простительны для человека, ни одного дня не служившего в армии и не понимающего, что такое боевые действия.

«Но когда такие заявления делает верховный главнокомандующий, то это означает, что он снова бросит своих солдат фактически на явную гибель, потому что третьего Минска после очередного «котла» уже не будет. Если Украина желает остаться без собственных вооруженных сил, то может пойти по тому пути, что предлагает Зеленский. Назад вернутся гробы.

Россия этого не хочет, и жители юго-востока Украины этого тоже не хотят. Этого хотят заокеанские хозяева Киева, которым надо поссорить славян и освободить территории для потоков мигрантов, заполонивших Европу», — считает Александр Шерин.

Напомним, гражданская война началась на Украине в апреле 2014 года. По разным оценкам, жертвами боев в Донбассе, жители которого выступили за независимость от Киева, стали от 10 до 30 тысяч человек, включая военных и гражданских. Украинские политики бездоказательно заявляли, что конфликт в Донбассе разгорелся при участии России, однако минскими соглашениями установлено, что РФ не является его стороной.