Иран жалуется на бездействие Европы

Правительство Ирана жалуется на то, что Европа неспособна найти компромисс в споре между восточной державой и США касательно ядерной программы.





Аббас Мусави, представитель иранского МИД, заявил, что его страна до сих пор не может дождаться от Европы каких-то шагов, которые бы смогли защищать интересны Ирана перед США. По его словам, Европа боится помогать Ирану, так как это может привести к конфликту с Вашингтоном. Правительство восточной страны надеется получить от Европы какие-нибудь гарантии в их безопасности, в условиях, если Иран продолжит развивать свою ядерную программу.



15 мая этого года правительство Ирана решило нарушить некоторые обязательство касательно ядерной программы, которые предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действия. Таким образом, Иран окончательно испортил отношения с США. Изначально между этими двумя странами конфликт появился год назад, когда Трамп приказал Тегерану прекратить свою ядерную программу, иначе в их адрес будут направлены многочисленные торговые санкции. В результате, сейчас Ирану запрещено экспортировать нефть во многие страны, которые находятся в хороших отношениях с США.