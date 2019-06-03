МИД РФ о слушаниях в Гааге: суд морской, а вопрос касается суши

Претензии Украины по разбирательству, касающемуся прав в Черном, Азовском море и Керченском проливе, не подпадают под юрисдикцию международного арбитража в Гааге и должны быть отклонены, заявил в понедельник на слушаниях в трибунале посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач.

Международный арбитраж в Гааге проводит устные слушания в рамках разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании конвенции ООН по морскому праву для рассмотрения «спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе».

Трибунал должен будет ответить на вопрос, имеется ли у него достаточная компетенция для рассмотрения претензий Украины в связи с якобы имевшими место нарушениями ее прав как прибрежного государства в отношении морских пространств, прилегающих к Крымскому полуострову.

«Все претензии Украины несостоятельны, находятся вне юрисдикции этого трибунала. Я призываю суд отклонить их в полном объеме», - заявил Лобач, выступая на слушаниях. Трансляция его выступления велась в интернете.

Он отметил, что обращение Украины касается не вопросов применения конвенции как таковой, а попыток добиться рассмотрения в суде темы Крыма и вовлечь российскую сторону в такое рассмотрение по существу. Однако это находится вне юрисдикции арбитража, пределы которой «очевидным образом ограничиваются» теми обязательными положениями, под которыми добровольно подписались государства-участники. Выступающий также отметил, что Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами и не подпадают под регулирование конвенции.

По его словам, «чтобы обойти очевидное отсутствие юрисдикции у трибунала, Украина придумывает новые аргументы». Например, Украина считает, что ее претензии должны быть рассмотрены, «исходя из предположения, что РФ якобы занимает неверную позицию в отстаивании своего суверенитета над Крымом», но РФ отвергает такие утверждения, отметил российский представитель. Заявления же Украины о том, что Крым вошел в состав РФ якобы «для использования природных ресурсов» в прилегающих водах, также не соответствуют реальности.

«Украинские утверждения о том, что РФ намеренно препятствует украинской и международной навигации в Керченском проливе и Азовском море, необоснованны», - подчеркнул он. Он напомнил, что между РФ и Украиной были заключены два соглашения, согласно которым споры по водным зонам должны рассматриваться путем переговоров. «Украина очевидным образом не выполнила условие о добросовестных переговорах с РФ по этим темам и поэтому не соблюла необходимые процедурные требования для обращения в трибунал», - подчеркнул Лобач.

«Претензии Украины, касающиеся российской деятельности в Азовском море и Керченском проливе, также должны быть отклонены как не подпадающие под компетенцию трибунала», - заключил он. Если арбитражный трибунал согласится с аргументами России, инициированное Украиной дело завершится на данном этапе юрисдикционных возражений, в противном случае процесс продолжится рассмотрением спора по существу, сообщил ранее МИД РФ.