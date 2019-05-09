США отстали от Китая по размеру военно-морского флота

По утверждению экспертов Китайская Народная Республика сумела опередить Соединенные Штаты по размеру ВМФ. На сегодняшний день военно-морской ресурс США насчитывает порядка 287 боевых единиц, у Китая их 300.

Несмотря на количественный перевес, отдельные специалисты считают, что Китаю еще рано называться главной морской державой. Если брать в учет все показатели, то можно привести статистические данные. Из расчета, на 11 американских авианосцев приходится 1 китайский. По наличию эсминцев Китай уступает США в 3 раза, зато имеет перевес в численности легких сих (фрегатов и корветов). Подводный флот у КНР тоже уступает своему оппоненту и в большинстве состоит из дизельных субмарин.

Впрочем, эксперты считаю, что благодаря специфическому местоположению Китай может корректировать некоторый перевес США в тяжелых кораблях. Ко всему Китай имеет тенденцию к регулярному наращиванию своего флота. К 2030 году КНР планирует ввести в эксплуатацию еще 4-5 новых авианосцев и около 15 крупных эсминцев. Такой ход событий заставляет Соединенные Штаты стягивать в Тихий океан свои основные морские силы, а также задуматься о пополнении своего ВМФ.