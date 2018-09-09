Конституционный суд Молдавии отстранил от должности президента страны Игоря Додона и назначил врио главы государства экс-премьера Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламент республики, правительство Молдавии и сам Додон не согласились с этим, заявив, что никуда не уходят, а также обвинили Демпартию и суд в попытке захвата власти.

Все началось с того, что днем ранее президент страны Игорь Додон назначил председателем правительства Молдавии сопредседателя блока проевропейских правоцентристских партий ACUM Майю Санду.

Кроме того, депутаты местного парламента объявили Молдавию «захваченным государством». Более того парламентарии — 61 человек, достаточных для кворума — проголосовали за принятие декларации, официально признающей Молдавию в качестве плененного, захваченного государства.

В законодательном органе Молдавии также присутствовали Игорь Додон, послы России и США Олег Васнецов и Дерек Хоган, глава делегации ЕС Петер Михалко. На заседание не явились депутаты от партии «Шор» и Демократической партии, а также трое независимых парламентариев.

Кроме того, в тот же день спикером молдавского парламента депутаты избрали лидера Партии социалистов Зинаиду Гречаный.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил ее с избранием и выразил надежду на конструктивное взаимодействие парламентов двух стран.

«Поздравляю вас с избранием на этот высокий пост. Желаю успешной работы вам и вашим коллегам. Уверен, что ваша работа будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия между Государственной думой и Парламентом Республики Молдова в интересах граждан наших стран», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Однако, Конституционный суд республики не признал этих изменений – он постановил отправить в отставку парламент и – соответственно — признал все решения неконституционными.

Также, КС временно отстранил Додона от должности и передал полномочия главы государства Павлу Филипу, члену Демократической партии. Филип в ранге врио президента Молдавии уже успел подписать указ о проведении досрочных парламентских выборов 6 сентября.

«Отчаянный шаг воспользоваться подконтрольным Конституционным судом в целях дальнейшей узурпации власти. Единственный выход — внешняя и внутренняя мобилизация, давление и жесткий отпор узурпаторам», — так Додон прокомментировал свое отстранение от должности.

Против Додона и коалиции ACUM — ПСМР также выступила в целом Демократическая партия страны, главой которой является миллиардер Владимир Плахотнюк. Демпартия является однозначным приверженцем курса Молдавии на европейскую интеграцию.

«Сегодняшние действия Игоря Додона, ПСРМ и ACUM представляют собой явный государственный переворот, преднамеренно нарушающий решения Конституции и Конституционного суда», — сказал Плахотнюк.

Он заявил, что дестабилизация в стране началась после того, как Демпартия отказалась подписать документ о федерализации Молдавии.

«Подписание такого документа только ради коалиции означало предать мою страну и предать молдаван, предать моих коллег по партии и стать соучастником Додона в его одиозном плане в отношении Молдавии», — заверил политик.

На фоне всего этого в Кишиневе около зданий главных министерств, а также прокуратуры и МВД собираются протестующие – люди с плакатами, а также стоящие группами молодые парни с явно спортивной подготовкой. Ночью они ставили палатки и разбивали лагери. Своей целью они называют недопущение работы ведомств при назначенных Санду руководителях.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак назвал «откровенно криминальными» действия Демпартии.

«Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости «деокупации» Молдовы от криминального режима», — сказал вице-премьер. Он также указал, что любые тайные соглашения неизбежно приводят к катастрофе.

«Плахотнюк предлагал заключить тайные соглашения Партии социалистов с Демпартией с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдовы с Запада на Восток. Как нам достоверно известно, эти предложения были категорически отвергнуты», — сказал замглавы российского кабмина.

Лидер партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе c парламентской трибуны обратился к военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов с призывом «перейти на сторону народа».

«Прошлой ночью у меня было несколько телефонных разговоров с офицерами, которые сказали мне, что хотят выполнять присягу. Не стойте между народом и справедливостью, которую они искали уже столько лет. Переходите на сторону людей. В цивилизованном мире меньшинство никогда не может диктовать большинству, и Конституционный суд не может быть выше Конституции», — заключил парламентарий.