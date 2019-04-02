Список из 100 кандидатов в народные депутаты был представлен на съезде партии «Слуга народа»

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в список входят эксперты, люди из его команды и кандидаты, отобранные через онлайн-конкурс. Он добавил, что у потенциальных депутатов Верховной рады есть «прекрасные идеи» для реализации.

«Очень символично, что мы собрались в Ботаническом саду. Я верю, что благодаря людям, которые сегодня тут с нами, Украина расцветет и будем сажать: символизма много», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в список «Слуги народа» вошли эксперты, участвовавшие в президентской кампании, члены «команды Зе» и кандидаты, отобранные через интернет и онлайн-проекты. По словам украинского лидера, у кандидатов в нардепы есть «прекрасные идеи для реализации в парламенте».

Зеленский отметил, что времени на проверку всех кандидатов в «Слуги народа» не хватило.

«Возможно кому-то, скажем, так, недобропорядочному удалось нас немножечко обдурить», — добавил президент Украины.

Среди известных лиц в партийном списке оказались глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, представитель президента в кабмине Андрей Герус, борец греко-римского стиля Жан Беленюк и прочие. Актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков будет баллотироваться в парламент в мажоритарном округе в Кривом Роге.

«Наша миссия – реализовать этот мандат, чтобы осуществить коренные перемены», – подчеркнул глава партии Дмитрий Разумков. Он также отметил, что список кандидатов «по мажоритарке» еще не сформирован до конца – туда войдут 199 кандидатов.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся на Украине 21 июля.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В завершение своей первой речи в статусе первого лица государства Зеленский объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Он также потребовал отменить закон о депутатской неприкосновенности и принять закон о незаконном обогащении.

7 июня Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было верным. При этом глава государства иронически поблагодарил парламентариев «за работу». По его мнению, решение Рады оставить мажоритарную систему и «старых министров и силовиков на должностях» позволяет ускользнуть от ответственности за незаконное обогащение.

«Спасибо, что своей «плодотворной» работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», – подчеркнул украинский президент.

В избирательной кампании своей партии Владимир Зеленский принимать не будет. По словам советника президента Дмитрия Разумкова, партия «Слуга народа» сможет самостоятельно эффективно провести избирательную кампанию. Кроме того, у Зеленского и так много других забот.

«У Владимира Александровича сегодня более чем достаточно задач, нежели участвовать в избирательной кампании», — отметил глава партии.

В качестве идеологической основы «слуги народа» выбрали либертарианство. Об этом еще 22 мая сообщил советник президента Украины и представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.

«В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства. <...> Либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — заявил политик.

По словам Стефанчука, основная миссия партии «Слуга народа» — слом существующей системы и предложение новой модели экономики. Согласно либертарианской идеологии, государство становится «сервисом», повышает качество предоставляемых услуг, запускает частные инициативы в сферы, где инициативы защищены законом и судом, добавил советник Зеленского.

Одновременно со съездом «Слуги народа» в Киеве стали известны кандидаты в Верховную раду от партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко. Первую пятерку партийного списка возглавляет сам Порошенко, далее следует спикер Рады Андрей Парубий.

Кроме того, в порошенковскую пятерку вошли первый зампред Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский и певица София Федина.