Прибывшие на крымский полуостров европейские общественники заявили, что принятые ЕС антироссийские санкции являются ошибкой. Кроме того, глава делегации отметила, что члены группы своими глазами увидели, что реальная жизнь крымчан отличается от того, что пишут СМИ Европы и говорят политики. По ее словам, страны Европы начинают понимать, что «Крым является российским регионом».

Введение санкций против Крыма было ошибкой, считает глава делегации общественников из стран Евросоюза (ЕС) Татьяна Говорова-Генард.

«Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти санкции. К примеру, мы попробовали прекрасное крымское вино и очень сожалеем, что не сможем его купить в Европе», — заявила жительница Люксембурга.

Кроме того, она отметила, что европейские страны постепенно начинают понимать, что Крым является неотъемлемой частью России. «В Европе страна за страной начинают понимать, что Крым является российским регионом, начинают понимать, что санкции ни к чему хорошему не приводят. Для нас, российских соотечественников, живущих за рубежом, это очень важно», — рассказала она.

Говорова-Генард отметила, что старается доносить до европейцев свою точку зрения, однако «это не всегда работает».

По ее словам, общаясь с крымскими жителями, члены прибывшей делегации поняли, что реальность отличается от того, что показывают многие европейские СМИ и политики. «Мы свободно общались с людьми в кафе, в такси, на пляже, в городе. То, что мы здесь услышали и увидели, донесем своим друзьям, родным, знакомым», — пообещала руководитель делегации.

«А в реальности, как сказал один из членов нашей группы, в Крыму мы почувствовали себя в большей безопасности, чем где-либо еще. Процесс идет, и, думаю, рано или поздно мировое сообщество придут к осознанию того, что Крым — это Россия», — заключила собеседница агентства.

По информации издания, на крымский полуостров приехали 14 общественных деятелей из Люксембурга, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Греции и других стран. Как сообщила Говорова-Генард, делегаты приехали в Крым с целью личного общения с жителями региона, так как хотят услышать непосредственно их точку зрения.

«Мы с пониманием относимся к историческому выбору крымчан, сделанному пять лет назад на референдуме», — добавила Говорова-Генард.

Отметим, что страны ЕС и Соединенные Штаты начали вводить антироссийские санкции после того, как в Крым прошел референдум в марте 2014 года. По его итогам полуостров вернулся под российскую юрисдикцию, так как абсолютное большинство жителей — более 90% — высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. При этом Москва неоднократно заявляла, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее на заседании, которое прошло 5 июня, комитет постпредов стран ЕС поддержал продление ограничительных мер против России, введенных за присоединение Крыма и Севастополя. Дипломаты европейских стран не стали ждать завершения действия уже наложенных санкций.

«Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России в связи с присоединением Крыма», — сообщил источник агентства Bloomberg.

Теперь правительства стран ЕС должны обсудить этот вопрос и принять свое решение до 20 июня, добавил собеседник издания.

Ранее, 3 июня, Еврокомиссия предложила продлить санкции «за Крым» против России. При этом, глава Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Федерика Могерини обратила внимание, что «ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией».

Первые антироссийские санкции ЕС ввел 12 мая 2014 года. Они касались сначала «Черноморнефтегаза» и Феодосийской нефтебазы (им запретили вести бизнес), а затем распространился и на другие крупные компании.

20 июля 2014 года был запрещен импорт крымских товаров, у которых не было украинской лицензии. Кроме того, ЕС запретил поставлять товары и технологии для крымских компаний.

Полгода спустя были расширены ограничительные меры. Под запрет Брюсселя тогда попали торговля с Крымом, покупка недвижимости и строительство инфраструктуры на полуострове, оказание туристических услуг. Серьезно ограничили и экспорт товаров и технологий. Помимо этого, перестали выдавать визы россиянам, у которых был загранпаспорт, выданным в Крыму.

Также нельзя заходить в крымские порты круизным лайнерам, а самолетам садиться на аэродромах полуострова, за исключением чрезвычайных ситуаций. Отметим, что антироссийские санкции продлеваются раз в год.