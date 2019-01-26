Юлия Тимошенко хочет сформировать коалицию с партией президента Владимира Зеленского

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что возглавляемая ей «Батькивщина» готова сформировать коалицию с партией президента Владимира Зеленского «Слуга народа». По ее словам, в новом парламенте нужно объединяться «продемократическим европейским силам». Кроме «Слуги народа», Тимошенко позвала в коалицию «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

«Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими продемократическими европейскими силами», — заявила экс-премьер Украины.

По словам Тимошенко, объединиться должны не только «Батькивщина» и «Слуга народа». Третьим участником коалиции она предложила стать музыканту Святославу Вакарчуку и его партии «Голос». Она также отметила, что предложит Зеленскому свою стратегию реформ «Новый курс».

На съезде «Батькивщины» была также представлена первая пятерка партийного списка для участия в предстоящих внеочередных парламентских выборах. Вместе с Тимошенко в Раду идут лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко и глава партии «Основа» Сергей Тарута. Четвертым и пятым «топами» стали глава фракции «Батькивщины» Сергей Соболев и народный депутат Елена Кондратюк.

Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В завершение своей первой речи в статусе первого лица государства Зеленский объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Он также потребовал отменить закон о депутатской неприкосновенности и принять закон «о незаконном обогащении».

Спикер парламента и член «Европейской солидарности» (экс-Блок Петра Порошенко) Андрей Парубий назвал указ Зеленского незаконным и выступил категорически против роспуска Рады VIII созыва.

7 июня Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было верным. При этом глава государства иронически поблагодарил парламентариев «за работу». По его мнению, решение Рады оставить мажоритарную систему и «старых министров и силовиков на должностях» позволяет ускользнуть от ответственности за незаконное обогащение.

«Спасибо, что своей плодотворной работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», — заявил украинский президент.

Зеленский не будет принимать участие в избирательной кампании своей партии «Слуга народа». При этом июльские выборы для партии будут первыми за всю ее историю, поскольку официальная регистрация «Слуги народа» состоялась лишь в 2017 году.

Решение Зеленского о роспуске Рады было поддержано Юлией Тимошенко. «Он сделал правильно. Парламент распущен правильно, и пусть идут на выборы», — заявила бывшая премьер-министр Украины.

Политик напомнила, что по конституции страны парламент должен быть распущен, если в нем меньше 226 депутатов. Она подчеркнула, что «юридически установленный факт» — отсутствие большинства в Раде. По ее словам, конституционный суд Украины не сможет изменить решение о роспуске.

Первый заместитель главы Совета Национального банка Украины Тимофей Милованов заявил, что роспуск Рады, назначенный на 21 июня, обойдется стране в $300-400 млн. Это связано с ростом процентных ставок по еврооблигациям.

При этом Тимошенко отнюдь не готова во всем согласиться с Зеленским. 21 мая президент Украины заявил, что не исключает возможность проведения референдума по поводу переговоров с Россией.

Тимошенко в ответ заявила, что нет необходимости в проведении референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой. По ее мнению, Украине нужны «сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведение правильных международных переговоров», а не референдум.

Накануне в Киеве стали известны кандидаты в Верховную раду от партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко. Первую пятерку партийного списка возглавляет сам Порошенко, далее следует спикер Рады Андрей Парубий. Главной задачей партии бывший глава государства назвал «разрыв с Российской империей» и вступление Украины в НАТО и Евросоюз — последний пункт является общим и для Зеленского, и для Тимошенко, и для Вакарчука.