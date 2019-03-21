Касым-Жомарт Токаевполучил более 70% голосов на выборах президента Казахстана

По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки. Его главный конкурент сумел набрать лишь порядка 15%. Эксперты уверены, что даже при новом главе государства во внутриполитической жизни страны будет присутствовать «фактор Назарбаева», а во внешней политике Казахстана сохранится преемственность курса, особенно в отношениях с Россией.

Явка же 9 июня оказалась даже немного выше, чем прогнозировалось, отметил политолог Марат Шибутов.

«Научно-исследовательский центр «Молодежь» давал прогноз 73%, я прогнозировал 75% - в итоге получилось 77%. Мой прогноз оказался ближе к истине. Меньше, чем у Назарбаева на выборах 2015 года, но вполне хорошая цифра, показавшая большой интерес избирателей к нынешним выборам, их заинтересованность в результате», — пояснил он.

«Разумеется, в плане явки особняком стоят города-миллионники. Даже в Шымкенте явка была примерно на 15% ниже, чем в Туркестанской области. Самая низкая явка в Алма-Ате, который стал миллионником уже 30 лет назад. Соответственно, у его жителей самый низкий интерес к большой политике. Это показывает благополучие крупных городов. Если не учитывать западные регионы, в которых голосование завершилось только что, то в целом по республике мы имеем нормальное равномерное распределение электорального интереса», — констатировал Шибутов.

Главным отличием этих выборов главы государства, разумеется, стало отсутствие в избирательном бюллетене имени Нурсултана Назарбаева.

Еще в марте он объявил об отставке, заявив при этом, что решение не выдвигать свою кандидатуру в очередной раз, — это осознанный выбор.

«В нашей стране, как во всех демократических государствах, должна сменяться власть, должны приходить новые поколения с новыми мыслями. Они поведут Казахстан к новым высотам. Мое решение о приостановлении полномочий воспринято во всем мире с одобрением», - так объяснил Назарбаев свое решение в день голосования.

Народ Казахстана в это воскресенье мог проголосовать за семерых кандидатов.

Программы претендентов на пост президента были совершенно разными. Впервые среди кандидатов была женщина — представляющая партию «Ак Жол» («Светлый путь») Дания Еспаева, которая во главу угла ставит задачи поддержки предпринимателей.

Еще одним сильным кандидатом политолог Данияр Ашимбаев назвал Жамбыла Ахметбекова. «И он, и Еспаева скорее сделали ставку на раскручивание партийных брендов, чем на победу на президентских выборах. Особенной же интриги и серьезного противодействия контрэлиты не подразумевалось в силу того, что контрэлиты в стране нет. На второе место не было реального претендента. Изначально не было достаточно сильного кандидата, способного бросить вызов Токаеву, поэтому выборный процесс развивался предсказуемо», — отметил эксперт.

Впрочем, еще до того, как предвыборная борьба перешла в решающую фазу, очевидно, что фаворитом гонки в значительной степени благодаря накопившемуся опыту работы в системе органов власти был именно Касым-Жомарт Токаев.

Он много лет руководил министерством иностранных дел Казахстана, представлял страну в ООН в качестве заместителя генерального секретаря, а также возглавлял сенат республики.

Преемственность, справедливость и прогресс в сочетании с акцентом на социальную справедливость легли в основу предвыборной кампании Токаева. Баллотировался он от правящей партии «Нур-Отан» («Свет Отечества») и в течение двух месяцев уже проявил себя на ниве борьбы с коррупцией, а также проработал комплекс вопросов в социально-экономической сфере.

Публично поддержку Токаеву высказывал и Нурсултан Назарбаев.

Токаев был охарактеризован им как современный государственный деятель и достойный гражданин своей страны. Кроме того, в ходе состоявшегося в мае Астанинского экономического форума Назарбаев отмечал, что страна нуждается в реализации потенциала нового поколения. «Есть один президент и он главный. И мы все на него будем работать, когда изберем», — заявлял он.

«Назарбаев сделал ставку на наиболее уравновешенного и наименее скандального кандидата, поэтому интерес к транзиту у многих вызвал обратную реакцию, — отмечает Ашимбаев. — Некоторые ждали накала страстей, шума и гама, а событие прошло спокойно и даже буднично, что разочаровало некоторых наблюдателей».

В воскресенье же на избирательном участке сам Токаев призвал к единению нации. «Я призываю всех молодых людей быть также сдержанными и толерантными к правительству. Нам нужен диалог, мы должны быть вместе, чтобы развивать нашу страну», — подчеркнул он.

По словам Токаева, выборы — это не поле битвы и не повод для конфликтов, а соревнование программ и мнений.

«Надеюсь, что и в этот раз народ проявит гражданскую активность и проголосует за будущее нашего государства. Наш народ волнуют многие вопросы социально экономического положения. Выборы - хороший случай, чтобы определиться с вопросом, кто будет возглавлять нашу страну. Выборы будут открытыми, со стороны власти сделано все необходимое для этого», — подчеркнул Токаев.

Политолог Данияр Ашимбаев отметил, что власти на этих выборах удалось обеспечить конкурентное поле.

«Причем, я бы сказал, в организации равного доступа к избирателю несколько перестарались. Многие даже не совсем понимали, кто же является главным кандидатом», — говорит эксперт.

«И хотя в условиях, когда транзит власти и фамилия главного преемника Назарбаева были основной политической темой последних десятилетий, и многие, скажем так, обросли группами сторонников, отчего кто-то ожидал путча, переворота и всяческих неожиданностей, транзит власти в итоге прошел по совершенно спокойному сценарию»,— констатировал Ашимбаев.

В свою очередь, Шибутов подчеркнул, что во внутренней политики Казахстана даже при новом президенте сохранится «фактор Назарбаева».

«Наш первый президент – это такой спящий гарант стабильности, который может вмешаться, если произойдет какая-то катастрофическая ситуация. Вообще фигура Назарбаева помогает избежать каких-то внутриэлитных разборок в стране», — заметил он.

Что же касается внешнеполитического курса, то он — особенно в отношениях с Россией — будет привержен принципу преемственности, уверен Шибутов. «То есть, все будет или так же, или даже еще лучше», — заявил эксперт.