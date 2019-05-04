Владимир Плахотнюк передал российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку «конверт с предложением»

Олигарх готов на «радикальное изменение внешнеполитического курса Молдавии» с переориентацией на Россию. Кроме того, Плахотнюк хочет урегулировать конфликт в Приднестровье, проведя в Молдавии федерализацию. Эксперты полагают, что может повториться «штурм Белого дома» 1993 года, но уже в Кишиневе.

«Господин Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов. Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о переориентации на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — заявил вице-премьер РФ.

По словам Козака, российская сторона рекомендовала президенту Молдавии Игорю Додону и социалистам «не рассматривать тайные предложения». Москва считает, что парламентская коалиция возможна лишь на основе публичных решений.

Вице-премьер отметил, что встреча с Плахотнюком состоялась еще 3 июня — почти за неделю до начала политического кризиса. Кроме того, Козак подчеркнул, что совпадение позиций России, Евросоюза и США по ситуации в Молдавии — признак необходимости срочных и радикальных «оздоровительных процедур» для политики в республике.

В Молдавии из-за демарша демократов сложилось двоевластие. 8 июня коалиция социалистов и проевропейского блока ACUM сформировала большинство в парламенте, а премьер-министром была назначена Майя Санду.

Конституционный суд Молдавии, контролируемый демократами, 9 июня временно отстранил от должности президента страны пророссийского социалиста Игоря Додона — в шестой раз за его карьеру.

Сформированная коалиция была признана КС «незаконной», хотя правительство было создано в сроки, установленные законодательством. Додон назвал этот шаг «отчаянной попыткой узурпации власти».

Врио президента был назначен демократ Павел Филип, занимавший должность премьер-министра до 8 июня. Он практически сразу же объявил о роспуске парламента и признал формирование коалиции незаконным. Кроме того, на 6 сентября Филип назначил досрочные парламентские выборы.

Однако лидер молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил, что «двоевластия в Молдавии нет».

«Реальная власть принадлежит большинству в парламенте, которое сформировали Партия социалистов и блок ACUM. Они назначили нового премьер-министра, председателя парламента, кабинет министров, поэтому они и есть законная власть. Если власть проявит слабость, гибкость перед режимом Плахотнюка, то они все потеряют», — убежден общественный деятель.

По словам Тулянцева, происходящий кризис — это отголоски «олигархического режима, засевшего в старых кабинетах».

«Надо отвечать за украденный миллиард, за ту бедность народа, которая сегодня есть в Молдавии, за тех, кто вынужден был уехать из страны, за тех, кто невинно сидит в тюрьме», — подчеркнул активист.

Ситуация в Молдавии может перерасти в полноценную гражданскую войну, повторив российские события октября 1993 года, заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Он отметил, что в Молдавии происходит попытка государственного переворота со стороны Демпартии.

«Плахотнюк мобилизовал весь свой ресурс от судей КС и ряда чиновников до участников уличных акций протеста, включая парамилитарные группы. Надо отметить, что судьи КС — это лишь ширма. Это признают все внешние игроки: и Россия, и Запад», — подчеркнул эксперт.

Родионов подчеркнул, что может произойти «штурм Белого дома», если Плахотнюк сможет подкупить военное руководство.

«В стране классическое двоевластие. Но долго ли это продлится? Впрочем, тут есть существенное отличие от вышеупомянутых сценариев. Если переворот Ельцина и «майдан» на Украине поддерживал Запад, то Плахотнюка он не поддерживает.

И ЕС, и США уже высказались в поддержку законного парламента и правительства», — отметил специалист. Он добавил, что совпадение позиций России, Европы и Америки — это уникальная ситуация. Все три стороны выступили против политического кризиса и призвали стороны к диалогу и солидарности.