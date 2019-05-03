Владимир Зеленский призвал Конституционный суд Украины принять «справедливое и нестыдное» решение относительно указа о роспуске Верховной рады. По его словам, оспаривание указа нардепами — это «попытка держаться за кресла на несколько месяцев». После этого Зеленский вышел из зала КС, чтобы нельзя было обвинить его в давлении на судей.

«Я думаю, суд примет справедливое решение, за которое не будет стыдно перед народом и нашими детьми», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский также подчеркнул, что попытки депутатов Рады отменить президентский указ — это отчаянные попытки удержаться за депутатские кресла «еще на несколько месяцев». По его словам, лишь 4% украинцев доверяют текущему созыву парламента. После этого украинский лидер покинул Большую палату, чтобы «не было повода обвинить его в давлении на Конституционный суд».

Одновременно с этим возле здания КСУ собрались на демонстрацию несколько десятков человек. Они выступают против указа Зеленского о роспуске парламента. Демонстранты называют действия президента «конституционным переворотом» и требуют от Зеленского «не порочить конституцию».

Накануне Владимир Зеленский сообщил в своем фейсбуке, что намерен лично выступить в Конституционном суде — впервые в истории независимой Украины глава государства пришел в Большую палату.

«Впервые не президент вызывает к себе судей конституционного суда, как барин холопов. Наоборот, он идет в суд, чтобы изложить свою позицию», — заявил Зеленский.

Он добавил, что выполнял «большой запрос» украинского народа, распуская Раду VIII созыва. По словам президента Украины, его действия полностью обоснованы юридически.

Вопрос о законности указа Зеленского будут рассматривать 17 судей. Если указ признают неконституционным, то досрочные выборы в Верховную раду 21 июля не состоятся. Народный депутат Антон Геращенко заявил, что заседание КСУ является «судьбоносным». Как сообщается, украинские политические партии начали готовиться к внеочередным выборам — своих кандидатов уже объявили «Слуга народа», «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В завершение своей первой речи в статусе первого лица государства Зеленский объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Он также потребовал отменить закон о депутатской неприкосновенности и принять закон «о незаконном обогащении».

Спикер парламента и член «Европейской солидарности» Андрей Парубий назвал указ Зеленского незаконным и выступил категорически против роспуска Рады.

7 июня Зеленский заявил, что его решение о роспуске было верным. При этом глава государства иронически поблагодарил парламентариев «за работу». По его мнению, решение Рады оставить мажоритарную систему и «старых министров и силовиков на должностях» позволяет ускользнуть от ответственности за незаконное обогащение.

«Спасибо, что своей «плодотворной» работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», — заявил новый президент Украины.

«Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарную систему, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение», — сказал Зеленский.

Конфликт между президентом и Радой разворачивается в законодательной сфере: ранее парламентарии отказались даже ставить на повестку дня законопроект об импичменте президента и снятии депутатской неприкосновенности, предложенный Зеленским. Вместо этого большинством голосов нардепы приняли законопроект о создании спецкомиссии по импичменту. Однако теперь его должен будет подписать президент Украины, а он вряд ли собирается это делать.

Владимир Зеленский назвал «бунтом» отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты. «Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято... Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать», — заявил украинский лидер.