Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса «нет». По его словам, есть лишь его «ответственное решение», связанное с введением в самопровозглашенных ДНР и ЛНР рублевой зоны и национализацией. На прошлой неделе Порошенко раскритиковал представителя Киева в Минске Леонида Кучму за предложение снять блокаду.

«Я скажу сенсационную фразу — никакой блокады нет, есть мое ответственное решение», — заявил бывший украинский лидер.

Он подчеркнул, что «ответственное решение» было принято в связи с введением на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «рублевой зоны» и национализацией частных предприятий.

Неделей ранее Порошенко резко раскритиковал официального представителя Украины на переговорах в Минске — экс-президента Леонида Кучму, предложившего отменить блокаду Донбасса.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины», — объявил Порошенко.

Кучма, в свою очередь, заявил, что Вооруженные силы Украины «должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника», чтобы сохранять «режим тишины».

Одновременно с этим пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не исключила вероятность, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе, сообщил телеканал «1+1».

По ее словам, украинские силовики часто попадают на «провокации», когда в них якобы стреляют из жилых домов, где находятся мирные жители. Она пояснила, что ВСУ начинают обстреливать эти места в ответ, убивая тем самым гражданских лиц. «Таким образом, гибнут наши люди, украинцы», — подчеркнула Мендель.

В конце января 2017 года группа бывших участников военной операции в Донбассе, среди которых были и депутаты Верховной рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной украинским властям территорией Донбасса. Они объявили незаконной любую торговлю с самопровозглашенными республиками, а все осуществляемые товарные перевозки назвали контрабандой.

Изначально Порошенко осудил действия этих так называемых добровольческих батальонов, указав на значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Но уже спустя несколько недель по его же инициативе Совет национальной безопасности и обороны республики принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом, то есть Порошенко фактически поддался призывам радикалов, объявив блокаду Донбасса.

В ответ на транспортную блокаду со стороны украинских радикалов власти самопровозглашенных республик ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

Блокада Донбасса лишь за 2017 год нанесла ущерб украинской экономике в размере $1,8 млрд. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

Как сообщают в Нацбанке заявили, что «благоприятные условия торговли» и высокий урожай зерновых на Украине позволили частично компенсировать потери. Кроме того, Украина прекратила покупать на Донбассе уголь. Вместо донбасского угля Киев начал закупать топливо в США, заплатив повышенную цену за свою «энергетическую безопасность».

C 2015 года Киев ввел пропускной режим на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Въехать в самопровозглашенные ДНР и ЛНР или выехать из них можно только через пункты пропуска либо через территорию РФ.

Наблюдатели ОБСЕ подчеркивали, что транспортная и экономическая блокада могут привести к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.

Бои на востоке Украины вспыхнули в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев Донбасса, здесь началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более 1,5 млн мирных жителей были вынуждены бежать в другие регионы Украины, Российскую Федерацию и страны Европы. В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта и не оказывает ополченцам народных республик материальной, технической и финансовой помощи.