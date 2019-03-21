Касым-Жомарт Токаев победил на досрочных выборах главы Казахстана

Преемник первого президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на досрочных выборах главы государства с результатов 70,96%. Его отрыв от остальных соперников достаточно большой, но все равно меньше, чем у самого Нурсултана Назарбаева. Кандидат от оппозиции, журналист и экс-замминистра Амиржан Косанов набрал 16,23%.

Результат Токаева, безусловно, высокий, однако этот показатель достаточно неординарен для этого государства. На выборах в 2015 году Назарбаев одержал победу с 97,75% голосами, а ближайший соперник Назарбаева – коммунист — получил на тех выборах чуть больше 1%.

Сейчас же оппозиционный кандидат не только оказался зарегистрированным, но и стал вторым с внушительным результатом, который казался немыслимым для оппозиции во времена руководства Назарбаева.

Итоговая явка на выборах главы Казахстана составила 77,5% — почти на 20% меньше, чем в прошлую избирательную кампанию.

Токаев пришел на участок в театр оперы и балета «Астана-Оперу», построенный в 2013 году. В богато убранных интерьерах президент на глазах у журналистов довольно быстро в одиночку прошел к урне. Так же быстро он опустил бюллетень. На участке практически не было видно других голосующих. После этого политик выступил с заявлением на трех языках: русском, казахском, английском. Дипломат и в прошлом замгенсека ООН использовал довольно отточенные формулировки.

День голосования он назвал «историческим», а сами выборы — «соревнованием программ».

Он призвал всех проявлять гражданскую активность и голосовать за будущее. После этого Токаев стремительно покинул избирательный участок.

Патриарх казахстанской политики Назарбаев голосовал через час во Дворце школьников. И было видно, что во многом именно он остается безусловным главным политическим лидером Казахстана. Как только он появился в здании, его сразу окружила толпа журналистов, присутствующих политиков и просто избирателей. За своим бюллетенем экс-президент шел медленно, с остановками. На ходу здороваясь с людьми.

Кстати, перед приходом Назарбаева на улице стояла его дочь, нынешняя председатель сената Дарига Назарбаева. Часть экспертов пророчит ей президентское будущее, когда истечет президентский срок Токаева.

На этих выборах эксперты отмечают активное участие в выборах наблюдателей. Молодая девушка Улжан работала наблюдателем от кандидата Косанова и ответственно подошла к своим функциям. Она рассказала, что раньше была членом комиссии, видела, какие нарушения допускаются, и в этот раз решила пойти наблюдателем, чтобы «ни один голос не пропал». Поддержку оппозиционного кандидата она объясняет тем, что хочет многопартийности и чтобы власть обращала внимание на людей.

В пример она приводит ситуацию с переименованием столицы. Нынешний Нурсултан еще недавно был Астаной.

«Пусть будет несколько партий в парламенте, и они спорят по этому вопросу. Пусть одни за переименование, а другие — против. А не так, чтобы ты проснулся, а город называется по-другому», — говорит она.

Сделала она несколько замечаний о ходе голосования — в частности, указала на заграждение обзора наблюдателям и пару попыток зарегистрировать избирателей без документов. Также, по ее словам, наблюдатели остановили нескольких людей, которые пытались унести с собой бюллетень. Улжан имеет высшее юридическое образование, но работает переводчиком с русского.

Однако особенных жалоб на процесс волеизъявления граждан не было. Координатор группы международных наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ, вице-спикер Госдумы РФ Неверов заявил, что наблюдатели ОДКБ не зафиксировали каких-то серьезных нарушений.

«Со всеми наблюдателями общаемся, серьезных замечаний не высказано. Были замечания по поводу вхождения в кабинку двух человек. Есть замечания по поводу неопломбированных урн, но они опечатаны. По закону Казахстана, урна может быть либо опечатана, либо опломбирована», — заявил российский депутат.

Однако этот позитив был омрачен жестким разгоном митингов в Нурсултане и Алмате. Они были не так многочисленны, но по официальной информации, задержали около 500 человек. В столице Казахстана протестная акция состоялась у Дворца молодежи. Протестующие выступали против выборов и политической системы в целом. Они не хотят того транзита власти, который намечен в республике, и не верят в выборы. Интернет был наводнен видео с довольно жесткими задержаниями протестующих. На одном из опубликованных роликов человек лежит без сознания, а рядом с ним — окружившие его правоохранителей.