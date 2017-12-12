Зеленский подписал представление об отставке генпрокурора Украины Юрия Луценко

Это заявление будет в скором времени передано на рассмотрение в Верховную раду. Кроме того, Зеленский, по словам замглавы его администрации, намерен заменить главу МИД страны Павла Климкина на Вадима Пристайко, который в настоящее время является послом Украины при НАТО.

«То, о чем давно говорил глава государства, — внесено представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко», — сказал Рябошапка.

Он подчеркнул, что это решение принято в связи с «юридической позицией». «Несмотря на изменения в законе «О прокуратуре» о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона «О прокуратуре» говорят о том, что прокурором Генпрокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование», — пояснил Руслан Рябошапка.

Представитель администрации Зеленского добавил, что человек, занимающий этот пост, должен также иметь «соответствующий опыт в сфере права», так как он осуществляет процессуальные функции.

Юрий Луценко по образованию инженер. В связи с этим в мае прошлого года на Украине разразился скандал: парламентарии потребовали проверить законность его назначения. Произошло это после того, как депутаты Верховной рады внесли поправки в законодательство, согласно которым у главы прокуратуры обязательно должно быть высшее юридическое образование.

В конце мая сам Генпрокурор Украины заявил в, что уйдет только в том случае, если такое решение примет парламент. «Я за должность не прогибал и не буду прогибать позвоночник. Закон не предусматривает снять генпрокурора единолично. Есть два способа: мое заявление или недоверие в парламенте», — заявил он.

Тогда же он рассказал, как у него с Владимиром Зеленским установились «нормальные человеческие отношения» еще с тех пор, как его как министра внутренних дел звали на концерты «Квартала 95». «Меня очень приглашали приходить, чтобы не было страшно шутить над высшими должностными лицами», — вспомнил Луценко.

О возможной отставке Луценко с поста генпрокурора стало известно в конце мая. Тогда в пресс-службе Зеленского сообщили, что соответствующие документы находятся на стадии подготовки.

Кроме того, замглавы АП отметил, что президент Украины намерен заменить и главу внешнеполитического ведомства страны. «Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел», — сказал чиновник.

В настоящее время Пристайко является послом Украины при НАТО. До этого он был заместителем главы МИД, а также советником-посланником, замруководителя миссии посольства Украины в США.

Помимо этого, Владимир Зеленский, по словам Рябошапки, намерен «в ближайшее время» внести в Верховную раду представления на назначение новых министра обороны и главы Службы безопасности (СБУ).

На прошлой неделе парламентарии отказались снимать с должностей глав минобороны Степана Полторака, МИД Украины Павла Климкина, а также главу СБУ Василия Грицака.

Согласно украинскому законодательству, кандидатов на эти должности должен предложить глава государства по так называемой «президентской квоте». Однако пока кандидатуры на эти руководящие посты в администрации лидера Украины не названы.

Все трое подали в отставку сразу после вступления в должность новоизбранного президента страны — 20 мая. Отметим, что Степан Полторак занимает свой пост уже в течение пяти лет. При этом с 2019 года его должность главы минобороны является гражданской. Василий Грицак является главой Службы безопасности Украины с июля 2015 года.

Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 2014 года. Министр пообещал, что, как только покинет свое кресло главы ведомства, продолжит заниматься политикой и будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.

Сразу после того как в начале июня парламент отклонил его отставку, он обратился к депутатам с просьбой выполнить его желание. «Я просил всех проголосовать за отставку, и я искренне хочу это сделать. Я считаю, что это нормальная европейская культура: когда появляется новый президент, старая команда спокойно должна идти в отставку», — сказал министр.

Кроме того, он пообещал, что готов в течение всего переходного периода помогать новой команде президента, так как у него «есть сеть связей, есть понимание многих вещей».