Владимир Путин: Отношения России с США «всё хуже и хуже»

Российский лидер признал, что отношения двух государств находятся в стадии деградации. Именно так им охарактеризована динамика развития диалога между странами.

Владимир Путин отношения России с США определил следующим образом. Они становятся «всё хуже и хуже» и находятся в процессе деградации. В то же время у Кремля сохраняется надежда на «торжество здравого смысла».

Путин отметил, что действующей администрацией США по отношению к России приняты десятки решений, имеющих связи с санкциями. В то же время, не исключено, что наступление некоторых улучшений может произойти после проведения саммита G-20, который будет принимать японская Осака.

Именно на нём может состояться проведение очередной встречи лидеров США и России. Путин отдельно подчеркнул, что Кремль очень рассчитывает, что, в конце концов, здравый смысл должен восторжествовать.

Дональд Трамп ранее сообщил, что готов к встрече с Путиным во время проведения G-20. Помимо того, добавил президент США, он намерен встретиться на этом саммите и с лидером Китая.

Однако, не смотря на эти высказанные намерения, пока что они не находят конкретных подтверждений. Дмитрий Песков сделал заявление о том, что Белый дом до сих пор не направлял конкретные предложения, по подготовке анонсированной предстоящей встречи.

Поскольку с американской стороны не проявляется инициатива, Кремлём также не готовится отдельная встреча.

Саммит состоится уже через две недели. Протокольные службы и службы безопасности обоих президентов до настоящего времени не готовят встречу Путин – Трамп. В таком случае, она может состояться, как принято говорить, «на ногах».

Лидер США, ещё в середине мая озвучил своё намерение о встрече на очередном G-20 с Путиным и Си Цзиньпином. Песков 7 июня делал заявление, что сохраняется «шанс на всё».

Юрий Ушаков, являющийся помощником Путина по вопросам внешней политики, также сообщил 11 июня, что вопросы встречи лидеров России и США «витают в воздухе». Однако, американской стороной, обозначившей эту идею, как таковую, пока не подана никакая конкретика. Учитывая это, план по поездке Путина на G-20 до сих пор «сформирован не полностью».

Песков проинформировал, что Кремль ждёт инициативу от Белого дома. Это связано с тем, что предыдущую встречу двух президентов в Буэнос-Айресе отменила американская сторона «за 24 часа» до намеченного срока мероприятия.

Однако, учитывая, что у двух держав имеются «общие интересы», Москва надеется на проведение «более-менее полномасштабного саммита.

В первый раз Путин и Трамп встретились на гамбургском G-20 7 июля 2017 года. Тогда американская сторона пробовала обсуждать мнимое вмешательство России в выборы президента США.

Следующая встреча была «на ногах» 11 ноября 2017 года на 25 саммите АТЭС в Дананге. Она состоялась при церемонии фотографирования.

Ещё раз лидеры смогли встретиться летом 2018 года в Хельсинки. Встреча была в режиме тет-а-тет. После неё Трамп отметил, что это большой успех, несмотря на то, что отношения России и США являются наихудшими с момента установления.

Затем Трамп и Путин коротко встретились в Париже, где проводились торжественные мероприятия, связанные с годовщиной окончания Первой мировой войны. Тогда темой краткого обсуждения стали вопросы ракетно-ядерного разоружения и общей обстановки в мире.