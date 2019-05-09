СМИ Германии назвали противоракету РФ ПРС-1М «оружием конца света» - Эксперты подтверждают

Немецкие журналисты особо отмечают, что это оружие ПРО является в настоящее время самым быстрым в своём классе. Особо их беспокоит, что великие государства вновь начали безостановочную гонку вооружений

СМИ Германии в один голос назвали противоракету РФ ПРС-1М «оружием конца света». Германские издания пришли к выводу, что Россия обладает значительным преимуществом по особо быстрым ракетам, в том числе гиперзвуковым. Эксперты подтверждают это.

ПРС-1М имеет своим предназначением перехват любых ракет, запущенных США. Противоракета станет обеспечивать защиту Москвы, а также других российских городов.

Она создана на случай, если возникнет ядерная война. Противоракета ПРС-1М может гарантированно сбить цель на дальности 350 километров при своей скорости в 4 км/сек.

СМИ Германии считают, что ПРС-1М является настоящим оружием конца света, которое может быть использованным лишь в войне, разрушающей весь мир.

В то же время, те же самые издания отмечают слабость ныне действующих систем ПРО США против современных гиперракет, созданных Россией и КНР.

Минобороны РФ не скрывает постановку на вооружение новейшей ПРС-1М. Ведомство даже выложило в Сеть видео запуска этой противоракеты.

Однако, это ещё не всё, чем обновлённая ПРО России удивила США и других недругов. Не забывается и подготовка противоракет, относящихся к ближнему эшелону воздействия.

В данном случае речь идёт о противоракете 53Т6, которую на Западе уже назвали Gazelle. Это новейшее оружие подтвердило свои возможности при пуске на территории полигона Сары-Шаган.

Ракета является глубокомодернизированным вариантом комплекса, ранее стоявшего на вооружении России.

Эксперты уже отметили ряд его наиболее серьёзных отличий от всех предыдущих версий. Именно они поставили эту ракету в один ряд с наиболее современными российскими образцами.

Противоракета 53Т6 оснащена уникальным твердотопливным двигателем. У него очень высок удельный импульс.

Вторым отличием является использование корпуса, который отныне производится исключительно на территории РФ.

Ну и, наконец, третье. Комплекс по арсенальному и заряжающему оборудованию прошёл глубокую модернизацию. Точные подробности пока держатся в секрете. Известно лишь, что для этой ракеты используют новую транспортно-установочную машину.

Она сможет не только транспортировать, но и заряжать пусковые контейнеры в шахтные пусковые установки при любой температуре.

53Т6 сможет уничтожать высокоскоростные баллистические ракеты на дальности 5 – 80 километров при высоте их полёта 5 – 30 километров. Эта система предназначена для уничтожения того, что, теоретически, сможет прорваться через удары дальнего и среднего эшелонов российской ПРО.

Эта система, вероятнее всего, будет оснащена ядерной боеголовкой с малой мощностью. Это сможет гарантировать уничтожение цели даже при небольшом промахе.

Россия сейчас активно модернизирует свою систему ПРО, осуществляя её полное перевооружение. Ожидается, что оно будет полностью завершено в ближайшие год-два.