Правительство США обозначило срок для прекращения сотрудничества с Huawei

В Белом доме заявили, что Конгресс считает этот закон весьма приоритетным.

Администрация США пришло к решению, что 2 года будет самым оптимальным сроком для исполнения запретов для американских компаний, которые сотрудничали с Huawei.

Об этом сегодня (13 июня) заявило агентство Reuters, приводя цитату письма исполняющего обязанности Административно-бюджетного управления Белого дома Рассела Войта, направившего свое обращение в комитет сената США.

В письме затрагивается тема срока для прекращения дел с китайской компанией Huawei, а также говорится, что срок в 2 года является предельным в деле прекращения сотрудничества и запрете федеральных компаний США вести какую-либо совместную деятельность с Huawei.

Рассел Войт в своем письме также акцентировал внимание на том, что Конгресс показал свою нацеленность на реализацию закона и считает его очень важным. Напомним, что в августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому были введены запреты на использование ведомствам использовать оборудование двух китайских компаний – Huawei и ZTE. Минторг США внес Huawei в список компаний, представляющих национальную угрозу для государства.