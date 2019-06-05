Трамп назвал альтернативу «Северному потоку – 2»

Дональд Трамп предлагает лучший, как он думает, способ борьбы с влиянием России на сферу энергетики. Это оказался сжиженный природный газ – разработка США. Трамп предложил СПГ в качестве альтернативы «Северному потоку – 2».

В интервью Трамп сказал, что Америка будет вводить санкции в отношении стран-участниц проекта «Северный поток – 2». Однако такие меры он считает благими, потому что хочет «защитить» Германию от России. Берлин отдаёт Москве очень много денег, тогда как есть альтернатива – СПГ.

Вместе с тем, американский президент верит, что Штаты наладят отличные отношения с Россией и другими странами мира.

Ранее Германия вполне четко обозначила свою позицию – министерство энергетики не собирается признавать или выполнять санкции, которыми грозят Соединенные Штаты.

Запуск «Северного потока – 2» намечен на конец 2019-го года. Он пролегает по дну Балтийского моря, соединяя Россию с Германией. Власти Копенгагена считают газопровод угрозой государственности и считают, что получение газа таким путем только увеличивает зависимость Европы от России.