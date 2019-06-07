Путин уволил двух генералов МВД из-за скандала с делом Голунова

Президент РФ Владимир Путин после просьбы Владимира Колокольцева (глава МВД) снял со своих постов двух генералов МВД. Все из-за дела журналиста Голунова.

Имеются в виду генерал-майор Юрий Девяткин (начальник управления по контролю за оборотом наркотиков) и генерал-майор Андрей Пучков (глава управления МВД по ЗАО Москвы). Информация есть на официальном сайте Кремля.

Дело спецкора Meduza Ивана Голунова прекратили 11-го июня после того, как экспертиза выявила отсутствие ДНК мужчины на наркотиках. Колокольцев в своей речи добавлял, что все материалы дела доставлены в Следственный Комитет.

Журналист был задержан шестого июня около метро «Цветной бульвар». Полицией утверждалось, что при обыске у Ивана нашли мефедрон, а дома – кокаин. Через несколько дней Голунов уже находился под домашним арестом.

В ходе расследования подтвердились показания журналиста – наркотики не его. 11 июня Иван Голунов был официально освобожден и отправился домой свободным.

12 июня в Москве прошла акция в его поддержку. Проходили массовые задержания участников сотрудниками полиции. По неофициальным данным задержано более 400 человек. На данный момент известно, что отпустили всех, кроме четырех лиц.