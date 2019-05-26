Верховная Рада считает президентство Зеленского катастрофой

В одном из своих интервью лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Владимир Зеленский приведет Украину к катастрофе.

Политик утверждает, что положительно относится к самому Зеленскому. Однако тот никак не способствует развитию Украины, лишь наоборот усугубляет конфликт на юго-востоке. Рабинович выражался довольно эмоционально и назвал президента Зеленского катастрофой.

Ранее лидер оппозиции говорил, что при Владимире Зеленском не будет мира. Не смотря на поддержку нынешнего президента, он не спешит выполнять свои предвыборные обещания. Напомним, что прекращение войны в юго-восточной части Украины и возвращение пленников домой было приоритетным делом Зеленского, после вступление в должность. Однако совсем недавно новый лидер Украины заявил, что украинские войска будут жестко реагировать на ситуацию.