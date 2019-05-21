Истребитель США F-35C разрушится на гиперзвуке и станет заметным - Эксперты

Эти боевые самолёты, относящиеся к пятому поколению и стоящие на вооружении ВМС США, имеют весьма серьёзную уязвимость. Полёт на сверхзвуковой скорости они способны осуществлять только на протяжении незначительного времени.

Лишь тогда истребитель США F-35C сможет сохранить свою малозаметность. При более длительном полёте на гиперзвуке он частично разрушится и станет вполне заметным. К такому заключению пришли эксперты.

Основные проблемы – это покрытие истребителя, его планер и антенны в хвостовой части. Впервые неполадки были обнаружены ещё в предшественнике F-35C в ноябре 2011 года. Когда на нём включались сверхзвуковые скорости, у «незаметного» покрытия самолёта обнаружилось «вздутие и пузырение».

Однако, кураторы этой программы со стороны Пентагона сообщили о своей уверенности в том, что такие проблемы у истребителя могут проявляться лишь в ограниченном количестве случаев. При этом отмечалось, что неполадки проявились при «самых экстремальных условиях испытаний», которые в реальной эксплуатации «едва ли будут воспроизведены».

Эксперты уже отметили некоторую странность такого заявления, поскольку условия реального воздушного боя могут быть самыми экстремальными и истребитель должен быть к этому готов.

Также специалисты отмечают, что наличие таких недостатков может сделать для F-35C полностью невозможным осуществление гиперзвукового перехвата.

Видимо, в Пентагоне пытаются найти способы решения этой проблемы. В частности, в районе, где располагается форсажная камера, стали использовать более теплоустойчивое покрытие.

Сейчас для F-35C введены ограничения по продолжительности полёта на скорости, превышающей 1,2 Маха. Лётчики предупреждаются, что нарушение этого параметра может привести к возникновению значительных трудностей.

Ограничения для F-35C, связанные с использованием форсажной камеры, и его уже известная низкая маневренность, могут представлять смертельную опасность при воздушном ближнем бое.

В то же время, у этого самолёта несколько снижена его стоимость. Сейчас каждый экземпляр этого истребителя обойдётся заказчику, приблизительно, в 81 млн долларов. Помимо того, анонсировано, что он получит на вооружение гиперзвуковые крылатые ракеты, параметры которых пока не разглашаются.

По мнению экспертов, российский Су-57 уступает F-35C США по малозаметности. В то же время у него намного большая дальность полёта, скорость и маневренность.

Вновь обнаруженные недостатки у F-35C делают исход боя этого истребителя США с Су-57, практически, предрешённым.

В настоящее время достоверно неизвестно, есть ли подобные недостатки в F-35А, который стоит на вооружении ВВС США.

Если таковые есть, то тогда Турция может не особо волноваться тем, что они не будут ей поставлены Пентагоном. Этим США угрожает Анкаре в случае реализации контракта на поставку российских комплексов ПВО С-400.

Не исключено, что турецкое правительство уже обратило внимание на некоторые перспективные российские истребители, которые по многим параметрам превосходят американские при значительной разнице в цене.

Как бы то ни было, а по репутации «самого-самого» истребителя США F-35 нанесён очередной удар.