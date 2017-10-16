Борис Джонсон одержал победу в первом раунде выборов нового лидера партии

Британские консерваторы завершили первый этап выборов нового главы партии. Стало известно, что политик занял лидирующую позицию.

Борису Джонсону удалось набрать больше всего голосов. Именно он считается фаворитной фигурой на пост премьер-министра. Он получил 114 голосов, за него проголосовало 313 депутатов, что является третью от общего числа.

Выборы носили анонимный характер, а принимали участие в них лишь депутаты-консерваторы. После подведения итогов Борис Джонсон выразил благодарность коллегам, заявив, что «очень счастлив победе в первом раунде». Но подчеркнул, что впереди «долгий путь». Джереми Хант, занявший второе место, также отметил, что результаты голосования его вполне удовлетворили.

Кроме того, он призвал своих коллег объединиться для решения важных для Великобритании задач – например, для того, чтобы определить, кто из кандидатов сможет реализовать Brexit и справиться с некоторыми вызовами, стоящими перед страной.

Стоит напомнить, что выборы нового лидера стали необходимы после того, как Тереза Мэй оставила свой пост 7 июня. Она три раза пыталась реализовать посредством парламента соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС. Не получив желаемое и в четвертый раз, коллеги Терезы Мэй попросили ее уйти в отставку.

Следующий этап выборов будет проходить 18 июня. Для того, чтобы получить путевку в третий раунд, кандидатам необходимо будет набрать более 10 % голосов. Имя нового лидера партии тори станет известно 22 июля после подведения результатов второго раунда.