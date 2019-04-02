Рабинович считает, что Владимир Зеленский ведет Украину к катастрофе

Владимир Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По словам парламентария, ему лично Зеленский «нравится даже больше, чем многим», но он хочет увидеть развитие государства. Рабинович назвал все действия новых «слуг народа» катастрофой: нельзя разрывать связи с Россией, а торговать нужно и с Западом, и с Востоком — как «Швейцария Восточной Европы».

«Мир стоит во главе угла, мира не будет — будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский — это для меня теперь катастрофа», — заявил депутат.

Рабинович отметил, что желание Зеленского продолжать силовую операцию в Донбассе демонстрирует отсутствие прогресса. По словам парламентария, ему новый президент «очень нравится, может, даже больше, чем многим».

Однако при этом Рабинович подчеркнул, что он хочет для Украины развития, а не «бесконечного 96-го квартала». Разрыв отношений с Россией станет для Украины катастрофическим и усугубит кризис в стране, добавил депутат.

«Нельзя разрывать связи с восточными партнерами, нам надо стать независимой страной, «швейцарией» Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом», — заявил Рабинович.

Депутат уже не в первый раз заявляет о важности российско-украинских связей — в первую очередь экономических. Еще в середине мая Вадим Рабинович отметил, что Украина останется «без помощи с Востока», если разорвет отношения с РФ.

Он добавил, что президенту Владимиру Зеленскому нужно восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ, при этом сохраняя хорошие связи с США и Западной Европой.

6 мая Рабинович в разговоре с журналистами выразил сомнение в способности Владимира Зеленского коренным образом изменить ситуацию в стране. «При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики — это печально, но это факт», — заявил украинский парламентарий.

По словам Рабиновича, победа Зеленского над действующим президентом Украины Петром Порошенко — это уже сыгранная им «историческая роль». Теперь украинцы на выборах в Верховную раду должны «выбрать тех, кто вернет страну в нормальное экономическое русло», подчеркнул депутат.

Внеочередные выборы в Раду должны пройти 21 июля.

Позиция нового президента Украины по поводу Донбасса и отношений с Россией не сильно отличается от позиции его предшественника — Петра Порошенко. Бои на востоке Украины вспыхнули в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев Донбасса, здесь началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более 1,5 млн мирных жителей были вынуждены бежать в другие регионы Украины, Российскую Федерацию и страны Европы. В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Зеленский, так же как и Порошенко, называет Россию агрессором и возлагают на Москву вину за гибель мирного населения и разрушение региона. При этом украинские силовики уже пять лет продолжают обстрелы мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Владимир Зеленский в отношении диалога с Россией настроен скептически. Вскоре после избрания новый президент Украины посетовал, что у бывших «братских народов» осталось очень мало общего.

«Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что... из «общего» у нас осталось лишь одно — это государственная граница», — отметил политик в своем фейсбуке.

Он подчеркнул, что если Украине вернут контроль над каждым миллиметром с ее стороны, можно будет снова начать поиски «общего». Зеленский подчеркнул, что поиск компромисса возможен. «После любого «до свидания» непременно наступает «добрый день», — подытожил новый украинский лидер.