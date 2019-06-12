Новый раунд переговоров в формате Россия-ЕК-Украина по газу может состояться в сентябре

Москва готова идти на уступки Киеву. Об этом замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича заверил глава российского Минэнерго Александр Новак в результате переговоров, которые состоялись в четверг в Москве.

По его словам, «Газпром» готов продлить действующие договоры с Украиной и возобновить поставки газа соседям по цене на 25% дешевле текущих закупок.

«Газпром» мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня», — заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам по итогам переговоров.

Так, действующие контракты и на поставку и на транзит истекают 31 декабря 2019 года, предыдущие попытки договориться о новом соглашении к ощутимым результатам не привели. Осложняет ситуация процесс смены власти в Украине: новый президент уже пришел, но обновленную Верховную раду и сформированное ей правительство — а именно правительство курирует газовое сотрудничество с Москвой — мы увидим не раньше осени.

Кроме того, Россия предложила Украине мировое соглашение по арбитражному спору «Нафтогаза» и «Газпрома».

«С российской стороны, со стороны «Газпрома», предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения, которое бы позволило создать условия для более конструктивных взаимоотношений в рамках новых контрактов, с 1 января 2020 года. Это возможно, для этого есть вся необходимая юридическая база», — сказал Новак.

Впрочем, параметры этой «мировой» он не уточнил.

Напомним, «Нафтогаз» осенью 2018 года подал ходатайство в Нидерландах о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите. Слушания по делу запланированы на декабрь 2019 года.

Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. Российский монополист обжаловал решение, а Киев стал пытаться принудительно взыскать с Газпрома эти средства. Основные слушания по апелляции «Газпрома» на решение по контракту с украинским «Нафтогазом» о транзите начнутся в Швеции в октябре 2019 года.

При этом в целом экспертов удивило, как нетипично много российский министр говорил о компромиссах. Газовая риторика Москвы в отношении Киева заметно смягчилась, что может также свидетельствовать о готовности России идти навстречу Украине.

Примечательно, что риторика по Киеву смягчилась не только у главы Минэнерго.

Ранее в интервью телеканалу «Мир» президент РФ Владимир Путин заявил: «Неизбежно, что мы восстановим наши отношения (с Украиной), не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами».

В данном случае речь о предложении некоего плана действий, направленных на прекращение конфликта в целом или хотя бы перевода его в неактивную фазу для заключения нового транзитного контракта, в отсутствие которого уже в 2020 году и поставщик, и транзитер, и импортеры могут начать нести убытки, а последние, к тому же, столкнутся с высокими рисками топливно-энергетического кризиса, говорит директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Так, в Киеве ранее неоднократно заявляли о коллапсе экономики, если новые дороговоренности по транзиту газа с Москвой не будут достигнуты.

При этом, по словам Пахомова, пока что у сторон слишком много нерешенных вопросов, касающихся, в частности, вступившего в законную силу решения Стокгольмского арбитража, а так же тарифов и объемов прокачиваемого по будущим транзитным контрактам газа, однако первые шаги к урегулированию спорных вопросов сделаны. И сделаны Россией с позиций более сильного игрока.

Впрочем, по словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, вряд ли Россия сможет пойти на другие далеко идущие уступки и война санкциями и обмен политическими жестами будет продолжена. Сейчас у двух стран слишком много неразрешимых вопросов.

Так, Украина является официальным должником России. Сумма признанного Киевом перед нашей страной долга составляла на конец 2018 года $610 млн. Именно такие цифры содержались в отчетах минфина Украины. Из каких долгов состоит эта сумма и как Украина их обслуживает, минфин не сообщает.

Но при этом у Киева есть еще один долг перед Москвой — это облигации на сумму $3 млрд, в которые был оформлен кредит, выданный администрации Виктора Януковича в конце 2013 года.

Напомним, в сентябре прошлого года Апелляционный суд Англии обязал Украину выплатить России непогашенную задолженность по еврооблигациям на $3 млрд плюс проценты, отвергнув три из четырех доводов Киева, который пытался избежать выплаты долга. Впрочем, четвертый довод суд отклонять не стал.

Киев заявлял, что Россия якобы надавила, чтобы тот выпустил еврооблигации и выставил их на продажу. По мнению суда, этот вопрос действительно требует отдельного разбирательства. Оно идет до сих пор. России пока не удалось получить своих денег.

Заседание Верховного суда Великобритании по делу о долге Украины перед Россией состоится до конца года, заявил на днях заместитель министра финансов России Сергей Строчак.

«Позиция России остается достаточно сильной для британского суда, но эта история затянется надолго», — отмечал главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Он, однако, не исключает, что после назначения нового правительства Украины будет заключено внесудебное соглашение о реструктуризации этих облигаций, не противоречащее ограничениям соглашений с владельцами рыночных облигаций. То есть такое, по которому всем держателям всех облигаций Украины будут даны одинаковые права, и ни одна сторона не окажется в лучших условиях, чем другие владельцы бумаг.