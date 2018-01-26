США недоумевают: Большинство жителей стран Центральной Европы не видят в России угрозы

Более того, население таких государств, как Болгария и Словакия склонно считать, что угрозу для них представляет вовсе не Москва, а Вашингтон.

США сильно недоумевают по поводу этого исследования. Оно показало, что большинство жителей стран Центральной Европы, не смотря на всю антироссийскую истерию, не видят в России никакой угрозы.

В США это уже назвали «тревожной тенденцией», которая может принести для Вашингтона большой негатив. В привычной американской манере обвинена во всём этом «российская пропаганда».

В качестве мер противодействия Вашингтоном предлагается более активное сдерживание России и укрепление «демократических институтов» в странах Центральной Европы. С помощью этого предполагается добиться усиления позиций НАТО в регионе.

В целом, авторы доклада, действительно, встревожены, что в этих странах начинают воспринимать США во всё более негативном свете.

При этом, те же жители поддерживают членство своих стран в НАТО, и их количество увеличивается. Даже в Словакии оно уже достигло 50%. Ну а безоговорочным лидером является, естественно, Польша (90%).

Исследование проводилось в таких странах, как Болгария, Венгрия, Чехия, Румыния, Польша, Словакия и Австрия, которые, за исключением последней, входят в альянс.

Больше половины опрошенных в Австрии, Болгарии и Венгрии относятся и к США, и к России, скорее, положительно.

При этом, болгары больше опасаются не Москву (7%), а главного союзника по альянсу (25%). Похожая тенденция и в Словакии. Там эти показатели 26% против 41%. Таким образом, Вашингтону есть повод задуматься.

Даже в Австрии, которая не является участником НАТО, в США видят угрозу почти 30% населения. У России этот показатель лишь немногим выше.

И лишь население Польши (почти 80%), Чехии (52%) и Румынии (почти 60%) в большинстве своём видят главную угрозу в России.

По итогам исследования отчётливо проявилось, что США постепенно начинают терять тот контроль над Центральной Европой, к которому привык Вашингтон.

Видимо, регион всё больше начинает не устраивать американский глобальный геополитический контроль. Для США это совершенно не допустимо. Вашингтоном эти страны рассматриваются в качестве плацдарма для того, чтобы далее продвигаться в Евразию. Более того, они считались проводниками американской политики на Украине и в Белоруссии. А эти страны являются чрезвычайно важными и для России.

Хотя большинство стран Центральной Европы, состоят в НАТО уже 20 лет, США дают себе отчёт о трещинах в евроатлантической солидарности, переживающей далеко не лучшие свои времена.

Более того, во многих государствах этого региона уже в открытую задаются вопросами о целесообразности НАТО и необходимости американского присутствия в Европе в таких огромных масштабах.

Таким образом, само сохранение лидерских позиций США там уже поставлено под большой вопрос. Этому способствуют и явные экономические проблемы, и разочарование в принципах, которые несёт с собой западная демократия, и усиление националистических тенденций.

Ещё один тревожный звоночек для США прозвучал из Словакии. Та долгое время была оппонентом «Северного потока-2». Сейчас она готова присоединиться не только к нему, но и к «Турецкому потоку».