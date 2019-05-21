Россия и Запад поменялись местами - Политэксперты

Западному человеку в нынешние времена приходится очень непросто. Свобода, провозглашённая им в качестве наивысшей ценности, предпочитает перебираться туда, где ей дышится намного легче.

В итоге, политэксперты пришли к неожиданному выводу. Россия и Запад уже, в значительной мере, поменялись своими местами.

Тот политический язык, который неолибералы и глобалисты сформировали на западе, является очень понятным для бывших советских граждан.

В основе его традиции по огораживанию пространства, публичных высказываний и заключению слов в жёсткие идеологические рамки, выходить за которые категорически не рекомендуется.

Нагляднее всего протекание этих процессов заметно в США. Там политическая языковая практика доведена до полного абсурда, который напоминает риторику в советском официозе.

При падении влияния США во всём мире, американская демократия продолжает выдаваться в качестве наивысшего достижения человеческого разума. Американцы настолько уверены, что их опыт совершенно исключителен, что считают для себя морально необходимым делиться своими завоеваниями со всем человечеством. А вот оно часто не оценивает по достоинству эти завоевания. Тогда следует насильственное приучение к добру в качестве наказания за непослушание.

В Европе также присутствует нечто подобное. Там также не сомневаются в том, что на европейскую демократию необходимо равняться другим народам. Однако, это не подаётся с такой сакрализацией, как в США.

Правители США занимаются регулярным произнесением речей, в которых американская политика определяется, как Божественное предначертание. Однако, Ветхий Завет, как и Новый, определяет совсем другой народ в качестве избранного.

Американская библия является, по сути, «третьим заветом», который написали сами же американцы под себя. Их политики совершенно уверены в своём исключительном праве распоряжаться судьбами других народов. Для этого используется военная сила, когда не помогает экономическое давление.

США считают себя полностью правыми при разрушении других режимов, казнях властителей, которых американцы сочли преступными, обстрелах гигантских пространств, населённых людьми.

В России политический язык имеет совершенно другое устройство. В частности, он не содержит жёсткую доктринальность. Россияне также считают, что по добру и свободе они являются более близкими к идеалу в сравнении со многими другими народами. Однако, это никому не навязывается. Кто хочет, может сам позаимствовать полезное.

Если бы президент России стал апеллировать к высшим силам, это сочли бы пафосом и дурновкусием.

Политический язык России занимается описанием реальности без искажений. Это следует из того, что насильственные изменения не считаются необходимыми.

Больше того, Россия сейчас выступает в качестве защитника национальных суверенитетов. Народы мира должны жить так, как сами они посчитают нужным.

Таким образом, после развала СССР Россия и Запад, фактически, поменялись местами.

Россия смогла уйти от диктата идеологии. А вот Запад оказался полностью обездвиженным его оковами.

Следствием этого «обмена» стало то, что россияне получили свободу мышления и разговоров на любые темы. При этом без опасений, что эти речи могут не вписаться в существующий идеологический конструкт, который охраняет себя при помощи средств государственного принуждения.