Китай считает, что Россия имеет военное превосходство над США

Это подтверждает и нервная реакция, демонстрируемая в последнее время со стороны Вашингтона. В первую очередь, она связана с появлением у России сверхточных ракет способных летать на гиперзвуке.

Китай считает, что после появления такого вида вооружений, Россия в настоящее время имеет военное превосходство над США. Пентагон уже заявил, что намерен создать специальную оборонную программу. В ходе неё предполагается разработать собственное уникальное гиперзвуковое оружие.

Считается, что первые образцы, которые окажутся готовыми к использованию, можно будет получить на протяжении четырёх лет. В то же время, Россия его уже имеет и ставит на вооружение. Помимо того, она явно не собирается останавливаться на достигнутом.

В США военные всегда отличались серьёзным отношением к разработкам по сверхзвуковому оружию. Первые попытки создать нечто подобное были предприняты в Штатах ещё в конце прошлого тысячелетия, однако все они оказались безуспешными.

В то же время, Россия показала свои способности в этом вопросе. Гипероружие реально создано и в течение кратчайшего времени. При этом, дело не ограничилось анонсами, были продемонстрированы реальные пуски этих суперракет.

Стратегические «Авангарды» показали, что Россия обладает рядом военных технологий, превосходящих те, которыми обладают американцы.

Пентагон уже признал, что «Авангарды» с их гиперскоростью и непредсказуемой маневренностью, с лёгкостью преодолевают американскую систему ПРО и могут точно доставить ядерные заряды до своих целей.

Но это не единственная подобная новинка, которой сейчас обладает Россия. На вооружении российской армии появились ракеты «Циркон», которые также «работают» на гиперзвуке.

Они способны почти моментально уничтожить американскую гордость – авианосцы, которые, как показывает военная практика, уже давно устарели и не годятся для рассмотрения в качестве супероружия.

Всего лишь один «Циркон», который на калоше с самолётами даже не успеют засечь, и она гарантированно опускается на дно морское. Множество кораблей обеспечения оказываются на длительное время совершенно бесполезными в дальнейших боевых действиях. Им не было поставлено никакой иной задачи, помимо охраны авианосца.

Но и это ещё не всё. Россия создала сверхзвуковую противоракету ПРС-1М, про которую говорят, что это «оружие конца света». Эта система способно легко справляться с американскими ядерными боеголовками, в том числе из космоса, на дистанции 300 километров.

Ничего более совершенного в этой области в мире в настоящий момент попросту не существует.

Тем самым, США оказались в крайне неудобном положении. Их превосходство в военной сфере, которое априори считалось незыблемым, Россия поставила под огромное сомнение своими гиперракетами.

Теперь Вашингтону ничего не остаётся, кроме как в спешке пуститься вдогонку за одним из своих основных конкурентов. При этом, тот явно не останавливается на уже реализованных наработках и занимается новыми.

Создание таких вооружений требует значительное количество времени. Его вряд ли сможет сократить и наличие преувеличенного американского военного бюджета.

А Владимир Путин уже заявил о том, что Россия, первой в мире, занимается и защитой от гиперзвукового оружия.

Гиперзвук, как считает российский президент, позволит полностью отказаться от продления действия договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он после этого будет больше нужен США.