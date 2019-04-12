Киев пошёл на заключение удивительного соглашения с Вашингтоном. Судя по всему, он намеревается таким образом ещё раз выслужиться перед основным нынешним куратором.

Как бы там ни было, а Украина решила раскрыть США тайны гибели американцев во Вьетнаме. Для этого стороны пришли к заключению удивительного соглашения.

Киев предлагает совершить поиск и опрос украинцев, которые с советской стороны воевали во Вьетнаме. Предполагается, что таким образом будут найдены дополнительные пленные или пропавшие там без вести граждане США. Не исключено, что будут указаны и захоронения погибших американских солдат.

Украина пообещала Пентагону помочь в розыскных операциях по поискам украинцев, ранее служивших в группе советских военспецов во Вьетнаме.

Это представляется несколько странным. На Украине давно действует объединённый совет, в который входят ветераны Вьетнамской войны.

Теоретически можно было бы рассчитывать на несколько десятков человек. Шесть лет назад при проведении ветеранской конференции на неё прибыли тридцать делегатов. А вот на оказание помощи американцам в таком специфическом вопросе пока не откликнулся ни один ветеран той войны.

Если же кто-либо из них всё же решится на сотрудничество, с ним будет проведено интервью. Его цель – получение сведений о военных операциях, при которых военнослужащие США попадали в плен или пропадали без вести.

Эта проблема кажется надуманной. Вьетнам передал всех американских военнопленных в 1980-е годы в обмен на вывод войск США из страны. До сих пор не было прецедента обнаружения их в плену после того, как завершилась война.

Пропавшими без вести со стороны армии США при войне во Вьетнаме числились, приблизительно, 2600 солдат и офицеров. Здесь нужно отметить, что, начиная с 1992 года, американскими поисковыми группами при содействии властей Вьетнама, Лаоса и Камбоджи проводились работы по обнаружению неизвестных захоронений.

В итоге удалось найти останки 1741 американца. В 2010 году последовало заявление Госдепа США о том, что в пропавших без вести продолжают числиться 1310 человек.

Не исключено, что их останки просто не существуют «в силу обстоятельств потери». Либо же они находятся в труднодоступных местах джунглей.

Большим вопросом остаётся, как живущие на Украине советские ветераны, проходившие службу во Вьетнаме более 40 лет тому назад, смогут оказать помощь в розыске пропавших «джи-ай». Они могли видеть друг друга исключительно через прицел и никак иначе.

Возможно, что весь расчёт здесь на то, что бывшие консультанты-зенитчики смогут вспомнить, в каком именно квадрате упал тот или иной сбитый американский самолёт.

СССР официально не принимал участия в той войне, ограничившись направлением в дружественный Вьетнам группы специалистов.

Однако, песня про «лётчика Ли Си Цына» является вполне показательной. Факты официально не признаются, однако, именно советские лётчики на МиГ-17 завалили два первых американских боевых самолёта F-105 в небе над Вьетнамом.

Данные о потерях со стороны советских военспецов во Вьетнаме несколько разнятся. Называют от семи и до 16 человек. Как правило, говорится о 13 погибших.

В целом, в новом украинско-американском меморандуме больше политической подоплёки. Реальная польза последует едва ли.