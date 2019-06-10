Правительство Молдавии во главе с премьером Владом Филипом уходит в отставку

Вице-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Чеботарь заявил, что правительство Павла Филипа, прежнего премьер-министра страны, все же уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом можно преодолеть политический кризис, в который скатилась страна в конце прошлой недели.

По сути, это означает, что ДПМ перестает претендовать на сохранение власти в своих руках, что положит конец двоевластию, возникшему в Молдавии после того, как 9 июня конституционный суд страны назначил исполняющим обязанности президента государства Павла Филипа.

Позиция суда сводилась к тому, что социалисты и Acum пропустили сроки формирования правительства, ПСРМ и Acum настаивали, что все необходимые коалиционные процедуры они совершили в установленные законом сроки.

Теперь же правительство, сформированное Партией социалистов и правоцентристами из Acum, может приступить к работе в штатном режиме. Вместе с тем в ДПМ продолжают настаивать на необходимости провести досрочные выборы. Филип, которого КС Молдавии назначил исполняющим обязанности президента сразу же после решения суда 9 июня назначил досрочные выборы на начало сентября.

Ранее Демпартия, потерявшая власть, отказывалась отходить от руководства. Жесткую позицию занял и один и самых влиятельных людей в Молдавии — руководитель демократов, олигарх Владимир Плахотнюк, против которого в России заведено несколько уголовных дел. Плахотнюк заявил, что президент страны Игорь Додон «узурпировал власть». Партия также призвала своих сторонников к поддержке, и в столицу прибыли автобусы с людьми, которые оккупировали здание парламента в центре Кишинева.

В свою очередь, сторонники Acum и социалистов объединились для создания коалиционного правительства. По итогам переговоров, спикером молдавского парламента была избрана социалист Зинаиду Гречаный, а руководителем правительства — Майя Санду от Acum.

Как отмечают наблюдатели, признание коалиции Демпартией — это успех дипломатии России, США и ЕС. Представители всех трех государств признали новое правительство.

По мнению экспертов, «пророссийский» президент Додон для ЕС и США — «меньшее зло», чем руководство Демпартии, которое в странах ЕС обвиняли в коррупции. Во время правления партии из трех банков страны были похищены деньги в размере $1 млрд, которые ЕС выделила на проведение реформ в стране.

Стабилизация ситуации в Молдавии укрепляет позиции Додона. Во времена руководства страной ДПМ он находился практически в политической изоляции, а парламент неоднократно лишал его полномочий.

Новый расклад сил также открывает окно возможностей для Додона в диалоге как с ЕС, так и Россией по урегулированию ситуации с Приднестровьем.

Политик ранее заявлял, что поддерживает идею широкой автономии для Приднестровья в составе Молдавии. При этом он также заявил, что выступает за продолжение присутствия в Приднестровье российских миротворцев. «Мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев — это успешная миссия», — оценивал ситуцацию Додон, отмечая, что его позицию разделяет большинство граждан страны.

В свою очередь, Москва также может больше укрепить свое влияние в Молдавии, ведь Кишинев тесно связан с Россией экономическими узами. В частности, в РФ в настоящее время работает более 500 тыс. мигрантов, и решение их проблем стало возможностью для Додона обрести поддержку на выборах в парламент страны, которые пройдут в феврале 2019 года.

Сам Додон во время одного из визитов в Россию так охарактеризовал идею развития Молдавии: «Наша позиция четкая и понятная. Мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены — это моя позиция».

Молдавия, в то же время, заключила договор об ассоциации с ЕС, а также имеет тесные экономические связи с Румынией, которая входит в ЕС и НАТО. Именно это делает Молдавию важной для различных европейских игроков.