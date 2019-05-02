Путин сказал, что он хорошо относится к новому президенту Украины

Президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов, рассказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Два дня назад депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne заявил, что разрешения внутригосударственного конфликта на юго-востоке Украины возможно будет достигнуть, если улучшатся российско-украинские отношения.

«Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Российской Федерацией мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: «Как найти мир?», «Как сделать жизнь людей дешевле?» — заявил парламентарий.

Он добавил, что Владимир Зеленский должен отвечать за свои слова, а не только за поступки.

Тогда же президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, что большинство украинцев мечтает об улучшении отношений с Россией.

«То, что нужно восстанавливать нормальные отношения, все понимают. Такую позицию поддерживает большая часть народа Украины. Но все упирается в выборы. Если раньше Зеленский обещал, что все решится, когда он придет к власти.

Теперь все взоры обращены к Раде. Если в новом составе не будет так называемой партии войны, то, может быть, что-то получится», — детализировал эксперт.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович согласился, что разрыв отношений с Россией станет для Украины катастрофическим и усугубит кризис в стране.

«Нельзя разрывать связи с восточными партнерами, нам надо стать независимой страной, «Швейцарией» Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом», — заявил нардеп.

Со своей стороны Владимир Путин выразил уверенность, что отношения между Россией и Украиной будут восстановлены.

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — отметил российский лидер.

По словам президента, он надеется на энергичные действия новых властей Украины как в области решения внутренних проблем страны, так и на внешнеполитическом направлении — восстановлении отношений с Россией.

Путин также выразил надежду на то, что Киев не будет обращаться к «русофобским идеям», объясняя внутренние проблемы Украины.

Также российский президент указал, что для управления страной нужен опыт, которого может не хватать Зеленскому. Однако это, по его словам, «дело наживное», и надо подождать.

Медведчук выразил свое несогласие с российским лидером — по словам украинского политика, он не хочет жить в стране, которая является объектом эксперимента.

«Вот пришел человек – теперь он будет учиться, теперь он будет приобретать навыки, а страна живет в своих нормах, в своих законах, в своих правилах», – отметил Медведчук.

Он добавил, что стране нужен президент, который в состоянии решить сейчас социальные и экономические проблемы, политический кризис.

В противном случае, подчеркнул Медведчук, Зеленскому надо набрать команду профессиональных людей, которые решат эти проблемы. Однако, заключил политик, украинский лидер этого не делает.

Неделей ранее Путин рассказал, почему он не поздравил с победой на выборах на пост президента Украины и со вступлением в должность Зеленского.

«Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании — одно, после выборов — другое.

Поживем — увидим, посмотрим», — сказал российский лидер на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями, нет. Посмотрим», — обратил внимание президент РФ.

Путин напомнил про антироссийскую риторику Зеленского.

«Он до сих пор продолжает определенную риторику — называет нас врагами, агрессорами», — отметил президент России, указав, что Зеленскому необходимо определиться, чего хочет добиться, сделать.

«Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним», — добавил Путин.