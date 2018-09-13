В России могут изменить пропорции, по которым формируется состав Государственной думы

К 2021 году избирательная система, по которой формируется Государственная дума, может быть несколько скорректирована, сообщили сразу три источника, близких к Кремлю, а также высокопоставленный собеседник издания.

Речь идет о пересмотре пропорций, по которым депутаты избираются по партийным спискам и по одномандатным округам.

Сейчас депутаты проходят в нижнюю палату парламента по формуле 50/50. То есть половина состава Думы формируется по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам (такая избирательная система называется смешанной).

К слову, в России так было не всегда. Например, Думы V и VI созывов комплектовались по партийным спискам (пропорциональная система), к смешанной — пропорционально-мажоритарной — вернулись на последних выборах в 2016 году.

Если изменения произойдут, речь будет идти все о той же смешанной системе, то есть сама модель формирования Думы не изменится. Корректировке может быть подвергнута лишь пропорция — «одномандатники» сформируют 70% состава нового созыва, тогда как партспискам будет отдано 30%.

Обычно официальные объяснения подобных перемен сводятся к разговорам о задачах развития самой партийной системы. Например, отмену мажоритарных округов власти объясняли необходимостью развития института политических партий. После, когда восстанавливали смешанную систему, говорили о необходимости появления сильных «депутатов-одномандатников».

Более того, развитие мажоритарной системы ведет к сокращению количества партий. В теории политики выделяют закон Мориса Дюверже, который сводится к тому, что формирование состава парламента лишь через одномандатные округа в конечном итоге приводит к установлению двухпартийной системы.

Неофициально же такое решение объясняется прагматическими соображениями: в свое время смешанную систему заменили на пропорциональную из-за того, что с «одномандатниками» всегда было сложнее договориться.

Возвращение же старых правил в 2016 году стало определенным ударом для парламентской оппозиции, которая оказалась не готова к таким выборам, и ее представительство серьезно сократилось. На тех выборах «Единая Россия» взяла 203 одномандатных округа из 225. Суммарно она получила 343 мандата, что на 105 больше, чем в 2011 году.

Кстати, администрация президента (АП) также постоянно тестирует систему с самовыдвижением кандидатов. Например, на выборы в Мосгордуму все провластные кандидаты идут как самовыдвиженцы. Осведомленный источник, близкий к Кремлю, также упомянул, что и ЕР в свое время родилась из соединения двух партий. По его словам, вполне возможно, что по результатам выборов в Госдуму самовыдвиженцы или кандидаты других партий просто войдут в коалицию с «Единой Россией».

По этой же причине отвергают идею полного перехода на мажоритарную систему — это будет слишком сильный удар по партийному полю.

Возможные преобразования источники связывают с низкими рейтингами «Единой России». Согласно ВЦИОМ, на 9 июня электоральный рейтинг партии власти составлял 33,7%, ФОМ за 2 июня дает результат немногим лучше — 34% (при том, что на выборах в 2016 году ЕР поддержали 54,2% избирателей).

Во многом окончательное решение по пересмотру пропорций избирательной системы зависит от того, какую задачу поставят перед единороссами, объясняет высокопоставленный источник: нужно взять конституционное большинство — или достаточно простого большинства.

«Это самый простой способ победить, ничего не меняя», — говорит собеседник, близкий к Кремлю.

Впрочем, положительный исход для ЕР неочевиден, считают два других источника издания. Например, на выборах в Иркутское заксобрание в 2018 году в округах ЕР взяла восемь мандатов, а КПРФ — девять.

Да и говорить, что какое-то конкретное решение по поводу избирательной системы уже принято, преждевременно.

«Эту идею то обсуждают, то от нее отказываются. Потом снова обсуждают», — описывает собеседник дискуссии на Старой площади, где располагается АП. «Законопроекта нет», — добавляет еще один источник, близкий к Кремлю.

При этом известно, что данная идея точно «витает» в самой партии власти: на вопрос, могут ли партийную систему ждать подобные изменения, источник в ЕР ответил, что такое предложение точно будет.

Фонд «Петербургская политика» в апреле этого года опубликовал доклад «Возможные сценарии думских выборов — 2021». В качестве одного из сценариев эксперты выдвинули предложение полного перехода к мажоритарной системе. Осведомленный собеседник, близкий к Кремлю, заявил, что доклад не основан на каких-то реальных планах, но сам текст документа он назвал «удачным».

Похожий принцип (25% по спискам и 75% «одномандатников») уже внедрили в ряде сложных для ЕР региональных кампаний предстоящего в сентябре Единого дня голосования. Например, так будут избираться заксобрания Марий Эл, Хабаровского края, Тульской области.

Лоббировали такие изменения изначально именно единороссы. Но в этом процессе явно участвовала и АП, а в Кремле, как минимум, дали добро на подобные изменения.

Впрочем, у идеи есть и противники. Среди ряда лиц, участвующих в принятии этого решения, есть и те, кто считает, что партия должна показать свою «субъектность» и не идти на подобные корректировки.

Источник, близкий к Кремлю, отмечает, что сейчас у кураторов внутриполитического блока много других забот и они не готовы предметно заниматься этим вопросом. Другой объясняет, что о выборах в Думу пока вообще не думают. В любом случае власти, видимо, будут анализировать результаты региональных выборов с измененными пропорциями.