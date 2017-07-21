Генсек Юрий Андропов до сих пор вызывает некие споры у экспертов

Юрий Андропов находился у власти в СССР лишь 15 месяцев, однако до сих пор является обсуждаемой и даже в чем-то мистической фигурой. Сам он, как писал один из его биографов Рой Медведев, всю жизнь руководствовался принципом, который узнал от боцмана во время службы матросом на Волге: «Жизнь, Юра, — это мокрая палуба. И чтобы на ней не поскользнуться, передвигайся не спеша. И обязательно каждый раз выбирай место, куда поставить ногу!»

Многие знавшие Андропова вспоминают, что он был осторожен, понимая, что советская система не прощает ошибок.

Возможно, свою роль в этом сыграл 1956 год, когда он, будучи послом в Венгрии, наблюдал революционные события в этой стране. Борьба реформаторов закончилась тогда вводом советских танков. Все это Андропов видел из окна советской миссии в Будапеште.

Тяжесть произошедшего отразилась на его супруге, которая после этого заболела. Знавшие будущего генсека впоследствии назовут эти события «венгерским синдромом» Андропова — он боялся резких перемен.

Однако, несмотря на роль СССР в подавлении событий 1956 года, именно Андропов внесет большой вклад, чтобы к руководству Венгрией пришел осторожный, но энергичный Янош Кадар — политик, которого и сегодня в Будапеште вспоминают добрым словом. Кадар сделал Венгрию одной из самых развитых и даже более-менее свободных стран тогдашнего соцлагеря.

Кроме Кадара, Андропов многие годы общался и еще с одним иностранцем, так не похожим на многих представителей советской власти, — Отто Куусиненом, одним из лидеров финского социал-демократического движения, а впоследствии главой марионеточного просоветского правительства канувшей в лету Финляндской Демократической Республики. Академик Георгий Арбатов отзывался о нем как о человеке с «непривычными для нас гибкостью мысли, готовностью к смелому поиску». Сам Андропов впоследствии рассказывал, что Куусинен впоследствии спас его от репрессий.

Андропов не был настроен на радикальные перемены, но, как человек, ранее возглавлявший КГБ, он прекрасно знал о проблемах страны.

Андропов стал генсеком в ноябре 1982 года, общество эту новость восприняло с надеждой — его интеллигентный вид, спокойная манера разговора, правильная речь резко контрастировали с образами многих «кремлевских старцев».

Как вспоминали его помощники, Андропов много читал — от научной до художественной литературы, — и часто просил помощников приносить ему литературные новинки. Один из них даже как-то застал Андропова читающим «Путешествие дилетантов» Булата Окуджавы. «Уже позднее я узнал, что музыку Юрий Владимирович чувствовал очень тонко, но на отдыхе слушал исключительно бардов-шестидесятников. Особо выделял Владимира Высоцкого и Юрия Визбора. Любил их песни и сам неплохо пел, как и жена его Татьяна Филипповна», — писал о музыкальных вкусах генсека хорошо знавший его будущий советский лидер Михаил Горбачев.

Однако симпатии к музыке Высоцкого и представителям творческой интеллигенции не мешали Андропову быть достаточно жестким в проведении политического курса, который он считал правильным. Многие шаги нового лидера приветствовали — Андропов организовал чистку государственного аппарата, при нем лишились должностей 18 министров СССР, начато уголовное преследование ряда коррумпированных советских чиновников.

С должности был снят выдвиженец Брежнева, могущественный глава Краснодарского края Сергей Медунов, о злоупотреблениях которого ходили легенды.

Правда, у многих живших в то время сохранились лишь смутные воспоминания о слабых попытках Андропова по укреплению дисциплины, которая вылилась в облавы в кинотеатрах и парикмахерских посреди рабочего дня.

Интуитивно Андропов понимал, что необходимо начать более глубокие реформы, однако о том, чтобы разрешить мелкое частное предпринимательство, как в хорошо знакомой ему Венгрии, он и помыслить не мог.

Правда, советский и российский ученый Андрей Кокошин рассказывал, что, будь Андропов у руля страны дальше, СССР мог бы пойти по пути китайских реформ. «Мы эту развилку давно проскочили. По подобному пути мы могли бы пойти при Юрии Владимировиче Андропове», — говорил исследователь.

Определенные предпосылки к осторожным реформам при Андропове все же появились — в июне 1983 года в СССР был принят закон о «трудовых коллективах», который давал работникам права в обсуждении планов расходов и оплаты труда сотрудников. По мнению режиссера Андрея Кончаловского, снявшего фильм об Андропове, советский генсек был тем, кто «подготовил» политику «перестройки» в СССР.

На Западе приход к власти Андропова был воспринят с определенным интересом. Несмотря на то, что генсек до этого руководил КГБ, он воспринимался как более современный человек. Западная пресса даже писала об увлечении нового генсека джазом. В ноябре 1982 года фото Андропова появилось на обложке Time.