Это поколение боевых воздушных машин относится к поколению 4++. Предполагается, что оно станет достойной заменой зарекомендовавшим себя МиГ-29.

На вооружение ВКС России поступили первые два истребителя МиГ-35. Таким образом, российская армия продолжает пополняться новой техникой по всем её позициям.

Программа по созданию МиГ-35 была реализована в очень короткие сроки. Всего за 2,5 года удалось не только провести опытно-конструкторские работы, но и заключить полноценный контракт с Минобороны.

Это не единственные МиГ-35, которыми в 2019 году пополнится ВКС России. До конца года ожидается поставка ещё четырёх таких машин.

Предположительно, корпорация «МиГ» заключит с Минобороны контракт на поставку ещё одной небольшой партии этих новейших истребителей.

Ими займутся асы. МиГ-35 будут розданы в боевые части в руки опытных лётчиков. Там истребители пройдут настоящую «обкатку». Повседневная боевая жизнь способна выявить те недоработки и недостатки, которые остались незамеченными для сотрудников КБ и лётчиков-испытателей.

Всё дело в том, что машины станут работать в режиме, когда будут осуществляться каждодневные полёты. Именно строевые пилоты могут выйти с предложениями о внесении изменений в полётные программы. Помимо того, они могут выявить возможные отклонения в том, как работают двигатели МиГ-35, его авионика и так далее.

МиГ-35 является следующим поколением, идущим на смену лёгкому истребителю МиГ-29. В отличие от предшественника, новая машина получила обновлённый планер и бортовую электронную систему.

При этом, новый истребитель, как и МиГ-29, остался небольшого размера, сохранил свою скорость и сверхманевренность. Задача у МиГ-35, как и у его прародителя, остаётся прежней. Он должен завоёвывать господство в воздухе.

Считается, что новая боевая техника стала даже более опасной после того, как все её бортовые радиолокационные станции были переведены на цифровую основу и обновились боевые программы.

Самолёт достаточно лёгок в производстве. Если его запустят в серию, то ВКС России с его помощью очень быстро обновят свой авиапарк. При этом не произойдёт увеличения военного бюджета России, что также немаловажно.

Испытания показали, что МиГ-35 располагает отличным планером и боевыми возможностями для того, чтобы перехватывать и сопровождать цели.

МиГ-35 является новейшим многоцелевым истребителем. Он способен наносить удары по целям противника, расположенным, как на земле, так и на воде. При этом свои неожиданные атаки самолет осуществляет из-за пределов эффективного действия ПВО неприятеля.

Помимо того, в России продолжаются работы по усовершенствованию истребителя МиГ-31. Именно ему предстоит нести на себе гиперзвуковую ракету «Кинжал» и запускать её.

А вот в США, похоже, с новейшими истребителями всё далеко не так благополучно. В частности, их широко разрекламированный истребитель-невидимка F-35, который американцы отнесли к пятому поколению, имеет весьма серьёзные проблемы.

Отмечается, что он может развивать сверхзвуковую скорость лишь на очень короткое время. После этого, его невидимая оболочка начинает просто разрушаться. То есть он становится вполне заметным. Помимо того, маневренность этого самолёта значительно уступает российским аналогам. То есть, все его преимущества могут стать лишь яркой декларацией и не более того.