Китай восхитился «дерзким сигналом» России для НАТО

Речь идёт о маневрах, которые провёл Балтийский флот. В ходе учений российские военные с помощью береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» уничтожили целый отряд кораблей, который потенциальный противник направил к российским берегам. Их роль, в данном случае, играли балтийские корабли.

При маневрах Балтфлота была проведена отработка выхода машин из парка, доставка боевой техники на огневые позиции, её оперативное развёртывание и, собственно, стрельба.

По условиям учений, отряд неприятельских кораблей собирался нарушить морские коммуникации и готовился к ракетному удару по силам флота. Российские военные сработали на опережение.

Китай восхитился «дерзким сигналом» России. В первую очередь, он предназначается для НАТО и, видимо, стал очень эффективным. Также в ходе учений была отработана защита морского побережья в Калининградской области.

Этому предшествовало начало масштабных учений в регионе, которые проводят страны НАТО. В связанных с ними мероприятиях уже отмечено участие Дании, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Португалии, Польши, США, Румынии, Эстонии, Турции, Финляндии, Франции, Великобритании и Швеции.

Учения альянса достаточно масштабны. В них примут участие 44 боевых корабля, 40 самолётов и вертолётов. Общее количество задействованных военнослужащих, приблизительно, 12 тысяч.

У России, как считает Китай, вполне удался «дерзкий» и очевидный сигнал. Он не может остаться без внимания военных альянса. Пояснение очень простое, применённые Балтфлотом ракетные системы относятся к новейшему поколению БРК.

Эти комплексы с поразительной точность поражают не только морские, но и сухопутные цели, оставаясь сами, практически, неуязвимыми. Радиус их действия – 300 километров. Но и это ещё не всё. С помощью «Бал» можно запускать модернизированную ракету Х-35 «Уран». Она на сегодняшний день самая совершенная в мире противокорабельная ракета. Так что, есть о чём призадуматься НАТО.

Естественно, российские ответные учения проверяли отработку и других действий. В частности, в них использовались «Искандеры». Помимо того, солдаты проходили тренировку, как быстро избежать ответного удара, который может нанести условный противник.

В последнее время отмечается усилившееся противостояние в Балтийском море сил НАТО и России. При этом, Альянс постоянно наращивает свой военный потенциал в этом регионе, постепенно приближая его к границам России.

Сергей Шойгу заявил, что в таких условиях Москва просто вынуждена к принятию ответных мер. В настоящее время, продолжил глава Минобороны, больше, чем 200 экипажей стран НАТО уже имеют навыки по полётам в Прибалтийском регионе.

Подобная ситуация не может оставаться безответной. Она понуждает Россию к совмещению мероприятий по стратегическому сдерживанию с планами, согласно которым продолжает наращиваться боевой потенциал.

В настоящее время военные эксперты ожидают, каким образом поменяется схема проведения маневров НАТО в Балтийском море после того, как они увидели столь быстрый и точный ответ на достаточно большом расстоянии.

Естественно, эти широко разрекламированные учения Альянса никто отменять не будет. Однако, самые «горячие головы», скорее всего, немного поостыли.