Заявления Анджея Дуды описали в польской газете, как о «более смелых, чем русские, поляках»

Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки «храбрее и мужественнее русских», являются неумной бестактностью и «ляпсусом».

«Русские реагируют весьма чувствительно на критику, задевающую их национальную гордость, и этот ляп они не забудут. Увы, но Дуда не в первый раз говорит от себя, а не читает заготовленный текст, и это оборачивается проблемами», — заявляет автор статьи, журналист Томаш Залевский.

По его мнению, неумно и бестактно говорить о «трусости» народа, который сломал нацистам хребет в Сталинградской битве и потерял в годы Второй мировой войны более 20 млн человек. Кроме того, слова Анджея Дуды о «спасении Европы от коммунизма» в ходе советско-польской войны в 1919-1921 годах и «порабощение Советами» выглядело как «эмоциональный поток жалоб обиженной страны».

Стоит отметить, что также указывается на «реальные недостатки» российских граждан. «Уфф! О России можно сказать много плохого. У россиян, если предположить, что такие обобщения вообще имеют право на существование, есть куча недостатков. Это, во-первых,

склонность терпеть жестокую деспотичную власть, наследие татаро-монгольского ига, а во-вторых — параноидальный страх окружения. Но это — эхо трагической истории, и вторжений — в том числе из Польши», — добавил Залевский.

Тем не менее, говорится в статье, слова Дуды «лишены мало-мальского веса», а от главы Польской республики «стоило бы ожидать большего такта».

13 июня президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хотела бы «дружить» с Россией, но Москва все чаще показывает «неприятное, имперское лицо». На встрече с президентом США Дональдом Трампом польский лидер также назвал поляков «более смелыми, чем русские». Однако дружба с «великим соседом» Варшаве нужна, добавил он.

«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша», — подчеркнул польский лидер.

Дуда отметил, что Польша не хочет попадать в сферу российского влияния. Исторически обстоятельства сложились так, добавил он, что Москва «всегда хотела захватить» польские территории. «Я твердо уверен, что это самое большое желание польского народа — быть частью Запада с политической точки зрения», — подчеркнул польский президент.

Поляки, по его словам, более смелый народ, чем русские, и способны драться «до конца, несмотря ни на что». Дуда также обвинил Россию в «нападениях» на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году — это, по его мнению, «факты».

В преддверии встречи с Дудой Трамп заявил, что рассчитывает на «отличные отношения» между Польшей и РФ. По его словам, это возможно, и Варшаве удастся выстроить хорошие отношения с российской стороной. Кроме того, он выразил надежду, что отношения России и Соединенных Штатов также наладятся.

Стоит отметить, что на встрече польского и американского президентов были достигнуты договоренности по поводу «повышения обороноспособности Польши». Дуда договорился с Трампом, что Варшава купит более двух десятков новейших истребителей F-35 для своих Военно-воздушных сил, а кроме того — увеличит численность американских военнослужащих для «Форта Трамп» за свой счет. Солдат при этом Трамп планирует перебросить из Германии.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин предположил, что Дуда «красуется» перед Трампом.

«Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу», — отметил эксперт.

В конце мая бывший депутат сейма Польши и Европарламента Януш Корвин-Микке потребовал от лидера партии «Право и справедливость» и экс-премьера Ярослава Качиньского ответить за оскорбления в адрес России перед гострибуналом. По словам бывшего парламентария, для Польши угрозу представляет не РФ, а Украина.

Он добавил, что тот, кто отталкивает от себя Россию, является преступником. По словам Корвина-Микке, на Украине особенной поддержкой пользуются неофашистские движения — «поддержка больше, чем у Гитлера за три года до его прихода к власти».

Экс-депутат заявил, что с Россией нужно строить отношения по принципу «враг моего врага — мой друг».