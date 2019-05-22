Путин хочет понять, как украинский президент Владимир Зеленский будет относиться к России

Владимир Путин занимает выжидательную позицию по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть», – отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, ключевыми моментами для отношений Москвы и Киева является «в целом недружественная позиция Украины» и «позиция Киева в отношении минских соглашений». Однако президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему не обозначил четко свою позицию по поводу этих вопросов, отметил Песков. Именно поэтому Кремль не спешит предпринимать какие-либо политические шаги.

13 июня президент России выразил надежду, что Зеленский достаточно быстро адаптируется в статусе главы государства.

«Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что никак не оценивает деятельность Зеленского — поскольку «никакой деятельности пока нет».

Путин подчеркнул, что украинский президент только приступает к работе и это «объективное обстоятельство».

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — отметил Путин.

За неделю до этого на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин выразил надежду, что ему удастся когда-нибудь познакомиться с Владимиром Зеленским.

«Он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер», — сказал президент РФ.

Ранее новый украинский президент говорил о необходимости провести референдум о формате переговоров с Россией по вопросу Донбасса, но затем отказался от этой идеи. В Кремле, между тем, подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта и переговоры нужно вести непосредственно с руководством непризнанных республик. Это, к слову, подразумевают минские соглашения, однако Киев систематически уклоняется выполнять политическую часть своих обязательств, на что неоднократно указывала Россия.

Кроме того, Владимир Зеленский, еще будучи кандидатом на пост президента, заявлял, что переговоры с Владимиром Путиным возможны только после «возвращения» российскими властями Крыма под флаг Украины. Российский президент неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт исторически раз и навсегда». Полуостров вошел в состав РФ на правах субъекта федерации в марте 2014 года по итогам общенародного референдума.

5 июня, выступая в Брюсселе, Зеленский призвал страны Евросоюза усилить санкции против России. Об этом украинский политик сказал на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском.

«Я высказал благодарность за неизменную позицию ЕС по поддержке Украины и призвал к дальнейшей консолидации взаимных усилий и усилению санкционных мер, чтобы вернуть мир», — заявил Зеленский. Туск, в свою очередь, заверил, что Евросоюз продолжит предоставлять финансовую помощь Украине.

При этом на Украине раздаются призывы к улучшению отношений с Россией — в частности, в Верховной раде. Народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что разрешение внутригосударственного конфликта на юго-востоке Украины возможно, если улучшатся российско-украинские отношения.

«Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Российской Федерацией мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: «Как найти мир?» — заявил парламентарий.

Он добавил также, что президент Украины Владимир Зеленский должен отвечать за свои слова, а не только за поступки.

Однако новый украинский лидер не спешит разворачиваться к России — он пообещал вынести на референдум вопрос о вступлении его страны в НАТО. В столицу Бельгии украинский лидер прилетел с официальным визитом для встреч с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и представителями Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что членство в НАТО и ЕС — стратегический курс Украины.