Лондон и Москва изучают возможность организации встречи Терезы Мэй с Владимиром Путиным

Россия и Великобритания обсуждают возможность частичной разморозки отношений после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в марте 2018 года.

Как отмечается, Лондон уверен, что Москва якобы несет ответственность за этот инцидент.

Однако Тереза Мэй, покидающая в скором времени пост премьера Великобритании, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет в конце июня в Японии.

Путин и Мэй встречались на одном из саммитов в сентябре 2016 года, однако после истории со Скрипалями в марте 2018 года контактов между ними не было. Мэй вновь вспомнила об инциденте, когда поблагодарила президента США Дональда Трампа за высылку российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери.

Несмотря на то что Мэй — уходящая фигура, сам факт встречи может задать тон будущему лидеру консерваторов. В настоящее время на внутрипартийных выборах тори с явным преимуществом лидирует экс-глава МИД государства Борис Джонсон, известный своим критическим отношением к Москве.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что Лондону стоит забыть о «деле Скрипалей» и налаживать отношения с Москвой. Заявление было сделано на встрече российского лидера с главами информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Нужно забыть уже всю эту историю с отравлениями, шпионами. Глобальные интересы важнее, чем игры спецслужб. Надо отбросить мишуру и заняться делом», — подчеркнул президент РФ.

Путин также выразил надежду, что новый британский премьер-министр учтет важность сотрудничества с Россией — в частности, здесь работают «600 компаний» из Великобритании.

При этом, несмотря на позитивные сигналы, обстановка в Великобритании пока не способствует улучшению отношений. Спецподразделения британской армии, по данным The Guardian, могут получить новые полномочия, которые позволят спецназу «противодействовать России» и другим странам.

Как отмечается, это решение связано со снижением количества спецопераций против террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)(организация запрещена в России). При этом теперь британский спецназ будет реорганизован для сосредоточения на межгосударственном направлении.

Российское посольство в Лондоне попросило официальных лиц прокомментировать эти сообщения. В диппредставительстве РФ выразили надежду, что британские власти не позволят военным и спецслужбам воплотить в жизнь подобный замысел. Помимо этого, дипломаты из России отметили, что такие заявления вызывают серьезное беспокойство. По словам представителя посольства, если это правда, то такое решение ошибочно и не соответствует международно-правовым обязательствам.

Cтоит отметить, если кресло премьера займет экс-глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон, вряд ли стоит ожидать улучшения отношений между Москвой и Лондоном. Но определенным сигналом к этому может стать кандидатура нового посла Великобритании вместо уходящего в этом году в отставку Лори Бристоу.

Но все это будет возможно, если у руля правящей партии станет более компромиссная фигура, готовая с чистого листа вести диалог по международным проблемам, которые могут интересовать обе стороны. Интерес к ним у Великобритании может усилиться, так как, выйдя из Европейского союза, она будет вынуждена выстраивать более самостоятельную политику, чтобы, возможно, «вернуть Британии величие», пускай даже и под чутким надзором Вашингтона.

К слову, на полях саммита «большой двадцатки» планируется встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, однако мам формат переговоров до сих пор остается неясным. Вероятно, лидеры двух стран проведут встречу «на ногах».