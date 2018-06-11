Си Цзиньпин ещё во время своего первого визита в РФ в 2013 году, когда он возглавил Поднебесную, процитировал русскую пословицу. «Большому кораблю – большое плавание».

Это оказалось не пустыми словами. На протяжении истекших шести лет Си встречался с Владимиром Путиным почти 30 раз. Следствием этого стало то, что сейчас Россия и Китай выводят свои отношения на совершенно новый уровень.

И тому, и другому лидеру удалось внести в сферу китайско-российских отношений высочайшее взаимное доверие, а также высочайший уровень по координации в вопросах стратегической ценности.

Си Цзиньпин отмечает Владимира Путина в качестве своего самого близкого и надёжного друга. Он очень дорожит глубокой дружбой, которая у них сложилась. Также лидер Китая сообщил о более тесном взаимодействии с президентом Путиным, в сравнении с любыми другими зарубежными коллегами.

В этом году отмечается 70 лет с того момента, как две страны установили дипломатические отношения.

Дружба между двумя нынешними президентами России и Китая зародилась ещё весной 2013 года. Си – это первый иностранный глава государства, который посетил помещения боевого командного пункта вооружённых сил РФ.

В то, первое своё посещение России Си и Путин провели вместе восемь часов. После этого китайский лидер сообщил об «историческом значении» визита.

Си Цзиньпин родился в 50-х годах прошлого века. Он отличался тем, что любил русскую литературу, которая, с его слов, оказала на него большое влияние, и он находит в ней «особый шарм».

В свою очередь, Путин – это поклонник боевых искусств Китая. Когда он посещал его в 2006 году, то наведался в храм Шаолинь, считающийся колыбелью кунг-фу.

Когда Путин прибыл на G-20, проводившийся в изнывавшем от жары Ханчжоу, то привёз туда соответствующий подарок. Это была коробка с российским мороженым.

Сразу вслед за этим российское лакомство стало очень популярным у китайского потребителя. Фабрика мороженого, находящаяся в Хабаровске, получила не менее сотни заказов от предпринимателей Китая.

Затем произошло налаживание отношений между ЕЭС, который возглавляет Россия, и форумом «Пояс и путь», который регулярно организовывает Китай.

Это принесло оживление и процветание во многие регионы. Одновременно весь миру получил сигнал, что Россия и Китай делают вклад в процессы открытой мировой экономики.

То, как два лидера относятся друг к другу, оказало влияние и на отношение двух народов. Их дружба зародилась ещё в те времена, когда в период 1937 – 1945 годы СССР помогал бороться с японскими захватчиками.

В 2017 году Си был награждён Путиным высшей наградой России, орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Это стало признанием во всеобъемлющем партнёрстве и стратегическом взаимодействии.

Через год лидер России, первым в истории, получил высшую награду КНР, учреждённую для граждан других государств. Это Орден Дружбы.

И Россия, и Китай уже целый ряд лет прилагают усилия к тому, чтобы система глобального управления стала более совершенной и справедливой.

В настоящее время Китай и Россия показывают образцовую модель по межгосударственным отношениям в современном мире.

Простые люди планеты, видя это, надеются на то, что с помощью этих двух великих государств будет создан более справедливый миропорядок.