Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал Петру Порошенко и Юлии Тимошенко выйти на «политическую пенсию», а страну оставить молодым партиям.

Глава кабмина в воскресенье пообщался с журналистами украинских телеканалов, рассказав о своей новой политической партии «Украинская стратегия», и выразил свое мнение в отношении «старой» власти. Гройсман сообщил, что большинство украинцев продемонстрировали полное недоверие к власти экс-президента Петра Порошенко на апрельских выборах, и посоветовал его новой партии «Европейская солидарность», совместно с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко, уйти в историю и отдыхать на «политической пенсии». Также премьер-министр отметил, что надеется на вход в парламент новых партий с молодыми участниками, которые смогут отойти от политики, которую Украине навязали предшественники.

Партия «Слуга народа» президента Зеленского, по данным последних соцопросов, набирает около 47,5%, что демонстрирует огромное доверие со стороны народа, тогда как партии «корифеев» украинской политики могут лишь мечтать о подобных результатах.