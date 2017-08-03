Этот европейский орган, как и ранее, продолжает осуждать «аннексию» Крыма. Вместе с тем, в риторике появились совершенно новые акценты.

Еврокомиссия, устами своего главы Жан-Клода Юнкера, заявила, что вырабатывает «новые отношения с Москвой». При этом особо отмечено, что «враждовать с Россией нельзя». Без этого совершенно невозможно говорить ни о какой архитектуре безопасности.

Юнкер сообщил на выступлении в Тюрингии (которая, к слову, за полную отмену антироссийских санкций), что Россию нельзя воспринимать враждебно. Люди должны стремиться друг к другу для того, чтобы проживать в мире.

В целом, ЕС сохранит свой прежний подход. То есть, санкции, скорее всего, будут продлены. Одновременно должно возрастать сотрудничество в сферах культуры, образования, транспорта и им подобных.

Госдума уже откликнулась и указала, то, насколько важны слова, будет определяться реальными делами. Российские парламентарии выразили надежду на то, что глава Еврокомиссии говорил достаточно искренне.

То есть, он, действительно, понимает невозможность построения систем безопасности и экономики Европы без такого великого государства, каким является Россия.

Российские депутаты полагают, что голос разума в этом вопросе должен возобладать. Однако, далеко не все страны Евросоюза солидарны с Юнкером в этом вопросе. Некоторые предпочитают продолжать нахождение в конфронтации с Москвой. В большинстве своём, это лимфотропы, однако, и их голос учитывается при принятии решений.

В Германии депутаты бундестага уже упрекнули правительство, возглавляемое Ангелой Меркель, в том, что оно мало занималось решением кризиса, возникшего в российско-германском сотрудничестве.

Уровень нынешнего взаимодействия не соответствует тому, который возможен и необходим для того, чтобы у обоих государств продолжалось хорошее развитие.

Берлин, полагают германские депутаты, продолжает следовать в фарватере той политики, которую осуществляют США. Это продолжается, не смотря на то, что уже давно понятно, что Вашингтон совершенно не интересует экономика Европы. Более того, Соединённым Штатам выгодно, чтобы её конкурентоспособность ухудшалась.

А именно это и происходит, когда руководимые США западные страны занимаются внедрением в жизнь американской геополитики в ущерб собственным интересам. Одновременно, продолжает усиливаться гонка вооружений, о которой Западная Европа уже было позабыла.

Этого не могут не понимать западные политики. Однако, диктат США над ними продолжает оставаться очень сильным. В то же время, ряд стран демонстрируют просто демоническую и ничем не объяснимую ненависть к России.

Они не понимают, что в борьбе с Россией безопасность в мире не будет достигнута никогда. Первым шагом должно стать ограничение взаимных санкций, если на данном этапе невозможно их полное прекращение.

В первую очередь должны отмениться те, которые гораздо больнее бьют по экономике Запада, чем по российской. Стороны должны, наконец, начать двигаться по направлению друг к другу.

Постоянный обмен мнениями с Москвой поспособствует тому, чтобы существующие разногласия в политической сфере были решены. В противном случае, этого никогда не произойдёт.