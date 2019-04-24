Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня прибыл в Париж, где встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном. Ожидаемо, одной из главных тем переговоров стал Донбасс.

«В ходе наших переговоров мы, конечно, обсудили конфликт в Донбассе, который длится на протяжении пяти лет и терзает Европу», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.

На сегодняшний день ни Россия, ни Запад не понимают, какой позиции по этому вопросу придерживается новое правительство Украины. Определенная обеспокоенность вызвана также отсутствием политического опыта у Зеленского, и европейские лидеры, долгое время оказывающие Киеву поддержку, не знают, насколько осведомлен и компетентен новый лидер в этом вопросе.

Определенное недоумение также присутствует из-за того, что Владимир Зеленский уже неоднократно менял свою позицию. Ярким примером является его готовность к диалогу с Россией, о чем он говорил еще на этапе предвыборной кампании. Однако вскоре президент заявил о недопустимости переговоров с Москвой.

Однако французский лидер, судя по всему, имеет другое мнение по этому поводу.

«Я хочу еще раз подтвердить желание Франции вместе с Германией поддержать вас в этой работе, господин президент, и облегчить диалог с Россией», — подчеркнул Макрон на пресс-конференции.

Президент Франции также заявил, что пришло время провести переговоры в нормандском формате на уровне глав государств, однако, перед этим, по словам Макрона, «нужны определенные шаги и договоренности».

«Когда время наступит, мы сможем — Франция готова — провести заседание «нормандского формата», чтобы поддержать обязательства. Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства», — отметил Макрон.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что условием для возобновления переговоров нормандской четверки является прекращение огня и отвод сил в Донбассе.

«Чтобы начать диалог, надо начать с конкретных шагов. По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращении огня, будет разведение войск, построить мост в Станице Луганской. Они очень несложны, и мы можем их сделать в ближайшее время. И тогда мы возвращаемся к «нормандскому формату» и к решению этого серьезно конфликта», — заявил Зеленский.

Параллельно с этим политики анонсировали новые переговоры в Минске. Впрочем, украинский лидер заявил о возобновлении диалога не без оговорок.

«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — заявил Зеленский.

Для Зеленского вопрос урегулирования конфликта в Донбассе имеет первостепенное значение и позицию старших партнеров президенту необходимо знать досконально.

В то же время, некоторые заявления Зеленского противоречат минским соглашениям — он выступает против закона об особом статусе Донбасса и закона об амнистии для гражданских и военных служащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

При этом минские соглашения предполагают не только прекращение огня и отвод вооружений, но и амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Зеленский, к слову, не в первый раз встречается с Макроном. Украинский лидер познакомился с президентом Франции еще 12 апреля, причем на тот момент Владимир Зеленский был еще кандидатом в президенты. На этапе предвыборной кампании подобная встреча имела большое значение для Зеленского, чьим самым главным недостатком было отсутствие политического опыта.

Кроме того, для Украины крайне важны связи с Западом, над развитием которых во время своего президентства усердно работал предшественник Зеленского и его соперник на выборах, Петр Порошенко.

Теперь же украинский лидер укрепляет и заводит новые связи с европейскими лидерами — поддержка Запада по-прежнему важна для Киева и нового главы государства. 18 июня Владимир Зеленский проведет в Берлине встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая, несомненно, также поинтересуется тем, как украинский лидер видит решение конфликта в Донбассе. В частности, ожидается, что стороны обсудят процесс выполнения минских соглашений. В Германии Зеленского примет также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

К слову, 5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Украину представлял бывший президент Леонид Кучма. Владимир Зеленский заявлял, что Кучма везет в Минск «дорожную карту» по минским переговорам. Однако содержание этого плана администрация президента Украины решила засекретить. Как сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, сперва Киев планирует согласовать «дорожную карту» с западными партнерами.

«С другой стороны, мы хотим согласовать «дорожную карту» с нашими европейскими партнерами в «нормандском формате», и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту», — заявила она.

Возможно, на встречах с Макроном и Меркель Зеленский ознакомит своих коллег со своим планом по прекращению конфликта в Донбассе.

Визиты украинского лидера в Европу преследуют и другую цель — укрепление роли нового главы государства на международной арене и здесь президент мог сам выбрать, на чем сосредоточить внимание западных партнеров и в каком ключе зарекомендовать себя.