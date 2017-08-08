Дипломат сообщил, что премьеры, возглавляющие Саксонию и Переднюю Померанию, выступают за то, чтобы с Россией проводился более активный диалог. И это в то время, когда Кремль «днём и ночью ведёт против Украины кровавую войну».

Короче говоря, «кругом измена». Андрей Мельник, являющийся послом Украины в ФРГ, обвинил этих политиков Германии в «предательстве». После таких действий, добавил он, происходит полный «подрыв доверия» к Германии в качестве посредника. Почему украинец забыл премьера Тюрингии не вполне понятно. Видимо, не в курсе. Тот тоже активно выступает за отмену антироссийских санкций.

Мельник уверен, что такие действия со стороны ряда известных политиков Германии играют на руку «агрессивной политике» Путина.

Логика украинского дипломата является вполне соответствующей нынешнему киевскому официозу. Все посредники должны безусловно поддерживать Украину. Если же они беспристрастны, то такие не нужны.

Это заявление предшествовало приземлению 18 июня украинского президента в Берлине. Зеленский предполагает встречу с Вольфгангом Шойбле, возглавляющим бундестаг, а, затем, встречу с Меркель. Повестка дня – обсуждение двусторонних отношений Киева с Берлином, а также – выполнение минских соглашений.

Ранее Мельник уже требовал от главы МВД Германии, чтобы страна дополнительно «надавила» на Москву с тем, чтобы та исполнила решение, которое Международный суд по морскому праву принял в отношении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и освободила их.

Не дожидаясь эффекта, посол Украины громогласно анонсировал новые антироссийские санкции при неисполнении нового решения. С его слов, это будут уже «гамбургские санкции». При этом, решение суда официальным Киевом определено, как «дипломатическая победа».

Однако, псевдопатриотические лозунги и восторги, это одно. Реальность выглядит совершенно по-другому. Кое о чём киевский политик просто «подзабыл».

В частности, председатель того суда, уже сделал заявление, что Россия может представить свою версию того, как разворачивались события в Керченском проливе, исходя из Конвенции ООН по морскому праву. Выходит, она даже не рассматривалась, и европейской Фемиде стало «слегка неловко».

МИД России уже ответил, что эта Конвенция не регулирует вопросы, возникшие в данном конкретном случае. Более того, арбитраж, учитывая этот факт, просто не имел юрисдикции на рассмотрение данного инцидента.

Настоящую истерику киевского официоза вызвал и указ Владимира Путина об упрощённой процедуре получения гражданства РФ жителями Донбасса.

В Евросоюзе, по утверждению Меркель, пока не видят основания для того, чтобы смягчать текущие санкции против России или облегчать их.

Однако, в Германии всё большее количество политиков и бизнесменов начинают понимать, что от санкций в выигрыше остаются только США. В частности, с таким заявлением выступил Клаус Эрнст, возглавляющий в бундестаге комитет, занимающийся вопросами энергетики. Политик заверил, что в бундестаге уже приступили к обсуждению способов, как с России можно снять санкции.

Естественно, все понимают, что они вводились не из-за истерик Украины, а вследствие реализации США своей геоглобальной политики, в которой совершенно нет места интересам Евросоюза и входящих в него стран.

Что касается Саксонии, из-за санкций она потеряла 69% товарооборота с Россией. В Тюрингии этот показатель 22%. Это выражается многомиллиардным ущербом в евро. Освободившиеся рынки быстро осваиваются конкурентами. Немецкий бизнес уже явно чувствует это.

Москва отрицает все обвинения в том, что ведёт «агрессию» против Украины. Самым пикантным является и аналогичная позиция ОБСЕ. Украина до сих пор не смогла представить никаких доказательств того, что на территории Донбасса присутствует российская армия.

А, если так, зачем Западу такая гармонь. Вопрос риторический. Всё идёт к тому, что экономика победит безосновательные «хотелки» Киева.