Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и Берлина по «Северному потоку – 2» отличаются

Позиции Украины и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» диаметрально отличаются, заявил президент Украины Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Украинский лидер находится с официальным визитом в Берлине.

«Не секрет, что наши позиции по газопроводу «Северный поток – 2» являются диаметрально отличными, но мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу», — заявил он.

По его словам, сохранение транзита российского газа через Украину, а также аккумулирование его в украинских подземных хранилищах — это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы.

«Это цивилизованный метод сохранения безопасного газового рынка», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность «за готовность вести предметный диалог по такому непростому вопросу».

«Полагаю, в скором времени наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся, и никто Украине не станет выкручивать руки», – сказал Зеленский.

В свою очередь Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток – 2» и сохранение транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом. «Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение», — сказала она.

По ее словам, «президент Путин меня всегда заверял, что он знает об этом. В этой связи «Северный поток – 2» и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом».

Ранее сообщалось, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины из-за жары.

В преддверии встречи Зеленский назвал Меркель «сильной личностью» с огромным опытом. При этом он выразил надежду, что канцлер поможет Украине «противостоять вызовам», с которыми страна сталкивается.

В интервью изданию Bild Зеленский заявил об угрозе, которую строительство газопровода представляет для Украины.

«Мы уверены, что санкционная политика должна продолжаться до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы также видим угрозы в энергетическом секторе из-за «Северного потока — 2», который нанесет ущерб энергетической безопасности Украины и Европы, — сказал он.

Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. В это же время Россия планирует запустить сразу два газопровода в обход украинской территории — «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Украинская газотранспортная система может оказаться невостребованной.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что американская сторона собирается ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», — говорил министр.

Ранее в январе 2019 года посол США Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, он неоднократно критиковал власти Германии за отказ тратить на нужды обороны до 2% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп, ссылаясь на устав НАТО.

Германия не раз отвергала экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве.

Штаты не должны шантажировать Германию в деле строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе визита в Россию заявил глава германо-российской группы бундестага Робби Шлунд.

«Надеюсь... наше правительство не отступит. Так не должно случиться, суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог», — подчеркивал немецкий парламентарий.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.