Дмитрий Песков не подтвердил информацию о встрече Путина и Трампа

По данным пресс-секретаря президента России, новости о возможной встрече двух лидеров на данный момент пока отсутствуют

Дмитрий Песков заявил, что сейчас Кремль занят подготовкой к саммиту G20, который состоится в японской Асаке. Пока пресс-секретарь не подтвердил информацию о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

Кроме того, на данный момент не поступила информация и относительно встречи главы РФ с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом. Такую информацию предоставил журналистам Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь сказал, что сейчас формируется график встреч на предстоящем саммите, но конкретную информацию касательно встречи Путина и Трампа в настоящий момент он дать не может. Пескову задали вопрос, что в одном Telegram-канале появилась некоторые сведения по данному поводу, однако, пресс-секретарь заявил, что не знаком с ними. Подобную неопределенность Дмитрий Песков также выразил и в теме встречи Мухаммеда Бен Сальмана с Владимиром Путиным.

Напомним, что главы США и России впервые увиделись в июле 2017 года в ходе саммита G20 в Гамбурге.